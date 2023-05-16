Советует эксперт: что важно учесть при планировании отпуска за границей

Время летнего отдыха для многих остается неприкосновенным. Его ждут, о нем мечтают, стараются наполнить яркими и незабываемыми впечатлениями.

© Unsplash

К чему нужно быть готовым в новом сезоне, чтобы правильно спланировать поездку? На что важно обратить внимание в первую очередь? "Рамблер" спросил об этом у тревел-эксперта Людмилы Чернавской.

Видео дня

Если раньше большинство рекомендаций носили вариативный характер – в большей степени погружали туристов в детали отдыха в той или иной стране, то сегодня большинство советов, скорее, из разряда практических и даже технических. Текущая обстановка, в том числе финансовая, не позволяет разгуляться на широкую ногу за доступный когда-то чек. Наоборот. Мы наблюдаем недостаток качественного размещения и минимум рейсов. Любимая многими Турция, как максимально идеальный вариант летнего отдыха, толкает рынок вверх и корректирует ситуацию на туристическом рынке таким образом, что стоимость по многим направлениям взлетает до небес.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Что важно прежде всего?

1. Раннее бронирование

Если раньше турагенты предлагали этот способ планирования отдыха с точки зрения финансовой экономии, то сегодня это больше вынужденная мера. Никаких горящих туров в современных реалиях ждать нет смысла. Все просто: если турист откладывает решение на потом, то рискует никуда не улететь или довольствоваться совершенно несоответствующей своим желаниям альтернативой.

Тенденция на рынке такова, что с каждым днем тур не просто становится дороже, а может в принципе не быть вариантов вылетов и других способов добраться до нужной точки. Но, учитывая опыт, полученный многими во время пандемии, прежде всего, нужно договориться с собой и попытаться себя максимально обезопасить на тот случай, если поездка будет аннулирована.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

2. Приобретение страховок

К сожалению, наша ментальность большинству туристов не дает относиться к страховкам как к чему-то важному и действительно нужному. Как правило, турист (особенно если в предыдущей поездке страховка не пригодилась) думает, что это всего лишь дополнительные траты. Последние несколько лет многих убедили в обратном: это лучший способ обезопасить себя, своих близких, возможность сохранить деньги, потраченные на тур. Страховки бывают от отказа в визе, отмены вылета в связи с болезнью или по семейным обстоятельствам, также могут быть оговорены другие форс-мажорные обстоятельства. И, конечно, очень важно не экономить на медицинском полисе в момент нахождения за границей. Не важно, сколько раз в поездках подобная страховка не пригодилась: однажды она может сработать и покрыть все предыдущие затраты. Важно помнить, что любой страховой полис – это гарант надежности и безопасности туриста.

3. Объективный взгляд на возможности

Очень многие туристы не ездили в отпуск несколько лет – причин для подобных отсрочек было много. И сейчас, приходя в турагентство, они называют совершенно не рабочий и нереальный бюджет, к примеру, для турецких курортов. Дорогой отдых в Турции заставил турагентов пристально взглянуть на альтернативные варианты отдыха, которые активно предлагаются туристам. Но не все готовы эту информацию адекватно и достойно принять. Очень важно критично и адекватно отнестись к новым реалиям, не отметать сразу же другие варианты и, по возможности, снижать планку и требования, которые были актуальны 4-5 лет назад.

Кстати, именно такие туристы предпочитают взять паузу и подождать до лучших времен – более низких цен, широкого выбора предложений и т.д. Это заведомо неправильная позиция, которая приведет только к тому, что долгожданный отдых вообще не состоится. Профессиональные турагенты не пытаются отправить лишь бы куда, а стараются подобрать достойный вариант отдыха даже тем, у кого бюджет ограничен. А если средства позволяют потратить на отпуск приличную сумму, то не стоит упираться в недолгий перелет до Турции. Например, отдых летом на Мальдивских островах или Кубе может вполне вписаться в бюджет, а турист зачастую отметает этот вариант только лишь по причине длительного перелета.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

4. Объективная оценка отзывов

Отзывы туристов в интернете уже не являются информативной и полезной информацией. Очень много тех, которые не несут в себе никакой смысловой нагрузки, другие написаны на эмоциях, а третьи откровенно заказные или лживые. Доказано, что чем больше человек думает, взвешивает, читает, копается в интернете, тем сложнее сделать окончательный выбор и принять решение. Если среди 10 положительных или нейтральных отзывов будет один негативный, это посеет сомнения, возможно, в тот момент, когда турист уже принял решение. А потеря времени, это дополнительные средства и ненужный стресс. Если выбран достойный турагент, он предоставит всю необходимую и достоверную информацию об отеле, инфраструктуре, погоде и т.д.

5. Сотрудничество с надежным турагентом