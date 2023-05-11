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Россияне назвали достаточную для отпуска мечты сумму

Россияне рассказали, сколько им нужно денег для идеального отпуска. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

Россияне назвали достаточную для отпуска мечты сумму
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Так, для недельного отпуска мечты нашим туристам нужно 157 тысяч рублей на человека.

Как показало исследование, за последний год средний бюджет россиян на отдых вырос до 46 тысяч рублей на неделю. Больше всего тратят жители Москвы — около 55 тысяч рублей за человека. На втором месте — красноярцы. Они могут позволить себе потратить на недельную поездку в среднем 50 тысяч рублей. На третьем месте оказались — жители Екатеринбурга (48 тысяч рублей).

В результате опроса также выяснилось, что женщины тратят на отпуск меньше мужчин, и чем старше человек, тем меньше ему денег нужно для хорошего отдыха.

Названы самые бюджетные страны для отдыха

Ранее были перечислены самые дешевые маршруты для путешествий на поезде.

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