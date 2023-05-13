Почему нельзя заряжать телефон в транспорте

Век смартфонов, планшетов и беспроводных наушников породил необходимость зарядных станций в общественных местах. Теперь розетки можно найти не только в кафе и ресторанах. Возможность заряжать телефон есть в транспорте, аэропортах и поездах через USB-порты.

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Эксперты по безопасности данных рекомендуют не пользоваться этими входами и вместо этого просят туристов носить с собой беспроводные зарядные устройства. О том, почему это может быть опасно — в материале “Рамблера”.

Банковские приложения

При необходимости хакеры через USB-порт могут получить данные от банковских приложений и личных кабинетов. Так они смогут выкрасть деньги с карт и счетов, а также взять кредит на ваше имя. Особенно это касается людей, которые хранят свои пароли в телефоне или подключили автоматическое заполнение логина и пароля.

Вирусы

Через USB-провод злоумышленники могут передать вирусы на устройство. Это делается для того, чтобы смартфон или планшет вышел из строя и человек не мог им пользоваться. Кроме того, с помощью вирусов можно красть личные данные, повреждать их и передавать на другие носители.

Кража личных данных