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Почему нельзя заряжать телефон в транспорте

Век смартфонов, планшетов и беспроводных наушников породил необходимость зарядных станций в общественных местах. Теперь розетки можно найти не только в кафе и ресторанах. Возможность заряжать телефон есть в транспорте, аэропортах и поездах через USB-порты.

Почему нельзя заряжать телефон в транспорте
© Unsplash

Эксперты по безопасности данных рекомендуют не пользоваться этими входами и вместо этого просят туристов носить с собой беспроводные зарядные устройства. О том, почему это может быть опасно — в материале “Рамблера”.

Банковские приложения

При необходимости хакеры через USB-порт могут получить данные от банковских приложений и личных кабинетов. Так они смогут выкрасть деньги с карт и счетов, а также взять кредит на ваше имя. Особенно это касается людей, которые хранят свои пароли в телефоне или подключили автоматическое заполнение логина и пароля.

Где находится самый опасный аэропорт Европы

Вирусы

Через USB-провод злоумышленники могут передать вирусы на устройство. Это делается для того, чтобы смартфон или планшет вышел из строя и человек не мог им пользоваться. Кроме того, с помощью вирусов можно красть личные данные, повреждать их и передавать на другие носители.

Кража личных данных

Если в вашем телефоне есть личные фотографии, данные паспортов и других документов, их тоже могут украсть. Это делается для того, чтобы позднее шантажировать человека на крупную сумму денег и угрожать тем, что произойдет слив — отправка и публикация личных фотографий в социальных сетях.

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