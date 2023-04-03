Где находится самый опасный аэропорт Европы

Португальский архипелаг Мадейра включает в себя несколько островов в Атлантическом океане, однако заселены лишь два из них – Порту-Санту и Мадейра. Что любопытно, ближайший континент к архипелагу – Африка. Марокко находится в 680 километрах от Мадейры, в то время как от Португалии архипелаг отделяет около тысячи километров.

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Мадейра славится уникальной природой, вкусной едой и колоритом, но отправиться сюда рискует не каждый. Дело в том, что аэропорт Мадейры имени Криштиану Роналду – один из самых опасных в Европе и летают сюда только самые опытные пилоты. Подробнее о том, чем опасны местные взлетно-посадочные полосы – в материале "Рамблера".

Поскольку архипелаг находится в приличном отдалении от материков, инфраструктура развивалась здесь гораздо медленнее. Именно поэтому местным приходилось веками ходить в соседние поселения по опасным тропам.

Хорошие дороги вместе с аэропортом появились здесь только в XX веке. Аэропорт Мадейры считается одним из самых опасных, потому что посадить здесь самолет крайне сложно с точки зрения техники. Зону взлетно-посадочной полосы окружают отвесные скалы. Чтобы грамотно приземлиться, пилотам нужно держать курс прямиком на скалы, а затем, подлетая к аэродрому, делать крутой поворот, чтобы посадить воздушное судно.

Аэропорт построили в 1964 году и за первые 15 лет там произошло несколько несчастных случаев, после чего взлетно-посадочные полосы не единожды реконструировали.