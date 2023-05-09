Как проверяют вестибулярный аппарат стюардесс
Хорошее состояние здоровья — одно из обязательных требований к стюардессам. Есть целый список заболеваний, с которыми дверь в "небо" закрыта. Например, гипертония, заболевания желудка и кишечника, органов дыхания, почек, печение и других органов.
Стать бортпроводником может только человек с идеальными слухом, зрением и вестибулярным аппаратом. Как его проверяют? Рассказываем в материале "Рамблера".
Все бортпроводники проходят врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК), чтобы проверить способность организма выдержать турбулентность, нехватку кислорода, смену давления и другие "испытания". Медкомиссия обязательна для стюардесс каждые полгода. Они ходят по врачам, сдают множество анализов и проходят доскональные обследования.
При первичном прохождении ВЛЭК претендентов ждет ее самая неприятная часть — проверка вестибулярного аппарата. Как это происходит? Человека сажают на специальный стул, просят закрыть глаза, раскручивают, просят наклоняться вперед и назад, крутят в течение 60-90 секунд, а затем просят открыть глаза, встать и пройтись. Многие претенденты не выдерживают и часто отпадают на этом этапе.
Кроме того, обязательно проверяют психологическое состояние бортпроводников, чтобы оценить их стрессоустойчивость. Они заполняют большую анкету, проходят тест Люшера и устное собеседование с психологами. При приеме на работу стюардессе могут задать любые провокационные и неудобные вопросы. Например, сказать, что она толстая и плохо выглядит. Делают это специально, чтобы посмотреть на реакцию кандидатки.