Как проверяют вестибулярный аппарат стюардесс

Хорошее состояние здоровья — одно из обязательных требований к стюардессам. Есть целый список заболеваний, с которыми дверь в "небо" закрыта. Например, гипертония, заболевания желудка и кишечника, органов дыхания, почек, печение и других органов.

Стать бортпроводником может только человек с идеальными слухом, зрением и вестибулярным аппаратом. Как его проверяют? Рассказываем в материале "Рамблера".

Все бортпроводники проходят врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК), чтобы проверить способность организма выдержать турбулентность, нехватку кислорода, смену давления и другие "испытания". Медкомиссия обязательна для стюардесс каждые полгода. Они ходят по врачам, сдают множество анализов и проходят доскональные обследования.

При первичном прохождении ВЛЭК претендентов ждет ее самая неприятная часть — проверка вестибулярного аппарата. Как это происходит? Человека сажают на специальный стул, просят закрыть глаза, раскручивают, просят наклоняться вперед и назад, крутят в течение 60-90 секунд, а затем просят открыть глаза, встать и пройтись. Многие претенденты не выдерживают и часто отпадают на этом этапе.