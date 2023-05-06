С чем сталкивается экипаж частных самолетов в полете

Стоимость перелета на частном самолете может варьироваться от шести до 12 тысяч долларов на небольшие расстояния. Трансатлантический перелет обойдется пассажирам до 100 тысяч долларов.

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В услуги предоставления частного самолета входит обслуживание на бору и в аэропорте, непосредственный перелет и доставка багажа. Помимо пилота во время перелета присутствуют и стюардессы. Их количество зависит от возможностей пассажира и размера самолета.

Иногда просьбы пассажиров частных джетов могут быть очень необычными. В материале “Рамблера” — о том, что экипаж рассказывает об этих людях.

Танцы со стюардессами

Если в самолете летит группа молодых людей, то они всегда закатывают вечеринки на борту. Один из пилотов рассказал, что пассажиры как-то попросили стюардессу танцевать с ними и девушка согласилась. Потом они пришли к пилоту с просьбой направлять самолет вниз и вверх в такт музыке.

Шампанское на похоронах

Стюардесса рассказала, что однажды работала на рейсе, где семья летела на похороны. Пассажиры веселились и в какой-то момент попросили у стюардессы игристого вина. Она попала в неловкую ситуацию, так как была уверена, что пассажиры не хотят развлекаться перед похоронами. Позднее она получила от них негативный отзыв.

Труднодоступные блюда