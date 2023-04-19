Черимойя: как выглядит «самый вкусный фрукт, известный людям»

Писатель Марк Твен назвал черимойю «самым вкусным фруктом, известным людям». Подробнее о необычном экзотическом фрукте читайте в материале "Рамблера".

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Черимойя ( Annona cherimola ) или кремовое/заварное яблоко — это тропический фрукт, растущий в Латинской Америке, в основном в Перу, Эквадоре, Колумбии, Боливии и Чили. Также она может быть найдена в некоторых регионах Азии, Австралии и Новой Зеландии.

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«Кремовое яблоко» выглядит как раздутый артишок в зеленой кожистой кожире. Фрукт получил свое прозвище из-за кремовой текстуры его мякоти, которая на вкус напоминает смесь ананаса, клубники, груши и банана.

Мякоть сладкая, имеет зернистую текстуру, с крупными черными семенами, которые легко удаляются. Его часто едят сырым, смешивают со смузи или добавляют во фруктовый салат, йогурт, овсянку или даже в суп.

Черимойя богата питательными веществами, включая антиоксиданты, витамины , минералы и клетчатку.

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Черимойя содержит относительно мало жира и калорий (всего 75 калорий на 100-граммовую порцию) и очень полезна для здоровья по нескольким причинам.

1. Помогает пищеварению

Заварное яблоко богато клетчаткой, которая помогает пищеварению , предотвращает запоры и способствует здоровой работе кишечника. Кроме того, растворимая клетчатка в черимойе облегчает ферментацию для получения короткоцепочечных жирных кислот. Эти жирные кислоты защищают пищеварительный тракт от воспалительных заболеваний, таких как болезнь Крона и язвенный колит .

2. Противовоспалительное

Черимойя содержит несколько противовоспалительных соединений, таких как кауреновая кислота и флавоноиды, которые уменьшают воспаление в организме и снижают риск хронических заболеваний.

3. Повышает иммунитет

В дополнение к витамину С черимойя является богатым источником антиоксидантов, которые укрепляют иммунную систему для борьбы с инфекциями и болезнями, стимулируя выработку лейкоцитов в организме.

4. Поднимает настроение

Заварной крем богат витамином B6 или пиридоксином , который повышает выработку дофамина и серотонина — нейротрансмиттеров, ответственных за улучшение настроения и уменьшение симптомов депрессии .

5. Противораковые свойства

Черимойя богата клетчаткой, антиоксидантами и флавоноидами (катехин, эпикатехин и эпигаллокатехин), которые могут замедлять рост раковых клеток. Это помогает снизить риск некоторых видов рака, особенно рака молочной железы, желудка, печени и толстой кишки .

6. Предотвращает высокое кровяное давление

Черимойя богата калием и магнием, которые естественным образом снижают кровяное давление , расширяя суженные кровеносные сосуды. Калий является отличным сосудорасширяющим средством, которое помогает ослабить напряжение в кровеносных сосудах и артериях и, таким образом, снижает риск сердечных заболеваний и инсульта .

7. Способствует здоровью глаз

Антиоксиданты (лютеин и каротиноид) в черимойе могут защитить глаза от окислительного повреждения и снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна , потери зрения и катаракты .

8. Антивозрастной эффект