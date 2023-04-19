Черимойя: как выглядит «самый вкусный фрукт, известный людям»

Черимойя: как выглядит и чем полезен «самый вкусный фрукт, известный людям»
Писатель Марк Твен назвал черимойю «самым вкусным фруктом, известным людям». Подробнее о необычном экзотическом фрукте читайте в материале "Рамблера".
Черимойя ( Annona cherimola ) или кремовое/заварное яблоко — это тропический фрукт, растущий в Латинской Америке, в основном в Перу, Эквадоре, Колумбии, Боливии и Чили. Также она может быть найдена в некоторых регионах Азии, Австралии и Новой Зеландии.
«Кремовое яблоко» выглядит как раздутый артишок в зеленой кожистой кожире. Фрукт получил свое прозвище из-за кремовой текстуры его мякоти, которая на вкус напоминает смесь ананаса, клубники, груши и банана.
Мякоть сладкая, имеет зернистую текстуру, с крупными черными семенами, которые легко удаляются. Его часто едят сырым, смешивают со смузи или добавляют во фруктовый салат, йогурт, овсянку или даже в суп.
Черимойя богата питательными веществами, включая антиоксиданты, витамины , минералы и клетчатку.
Черимойя содержит относительно мало жира и калорий (всего 75 калорий на 100-граммовую порцию) и очень полезна для здоровья по нескольким причинам.
1. Помогает пищеварению
Заварное яблоко богато клетчаткой, которая помогает пищеварению , предотвращает запоры и способствует здоровой работе кишечника. Кроме того, растворимая клетчатка в черимойе облегчает ферментацию для получения короткоцепочечных жирных кислот. Эти жирные кислоты защищают пищеварительный тракт от воспалительных заболеваний, таких как болезнь Крона и язвенный колит .
2. Противовоспалительное
Черимойя содержит несколько противовоспалительных соединений, таких как кауреновая кислота и флавоноиды, которые уменьшают воспаление в организме и снижают риск хронических заболеваний.
3. Повышает иммунитет
В дополнение к витамину С черимойя является богатым источником антиоксидантов, которые укрепляют иммунную систему для борьбы с инфекциями и болезнями, стимулируя выработку лейкоцитов в организме.
4. Поднимает настроение
Заварной крем богат витамином B6 или пиридоксином , который повышает выработку дофамина и серотонина — нейротрансмиттеров, ответственных за улучшение настроения и уменьшение симптомов депрессии .
5. Противораковые свойства
Черимойя богата клетчаткой, антиоксидантами и флавоноидами (катехин, эпикатехин и эпигаллокатехин), которые могут замедлять рост раковых клеток. Это помогает снизить риск некоторых видов рака, особенно рака молочной железы, желудка, печени и толстой кишки .
6. Предотвращает высокое кровяное давление
Черимойя богата калием и магнием, которые естественным образом снижают кровяное давление , расширяя суженные кровеносные сосуды. Калий является отличным сосудорасширяющим средством, которое помогает ослабить напряжение в кровеносных сосудах и артериях и, таким образом, снижает риск сердечных заболеваний и инсульта .
7. Способствует здоровью глаз
Антиоксиданты (лютеин и каротиноид) в черимойе могут защитить глаза от окислительного повреждения и снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна , потери зрения и катаракты .
8. Антивозрастной эффект
Поскольку черимойя богата антиоксидантами и может помочь в борьбе со свободными радикалами, фрукт может способствовать здоровью кожи и уменьшать проявления преждевременного старения, такие как морщины и пигментные пятна .