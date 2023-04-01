Рука Будды: самый странный экзотический фрукт

Пальчатый цитрон - фрукт, который известен под говорящим названием "Рука Будды". Он не похож на яблоки, груши или апельсины, а имеет свою необычную "внешность". Подробнее о "Руке Будды", которую можно найти в природе, читайте в материале "Рамблера".

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Цитрон «Рука Будды» сильно различается по размеру, форме и внешнему виду в зависимости от условий выращивания и конкретного типа. Плоды вначале маленькие, от овальной до продолговатой формы, пурпурно-коричневого оттенка. По мере созревания плод становится золотисто-желтым, а нестебельный конец отделяется и расширяется на удлиненные пальцеобразные сегменты.

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Пальцы могут быть широко расставлены во все стороны, а могут быть плотно сложены и сомкнуты. Кожура цитрона текстурированная, неровная и покрыта небольшими сальными железами, которые выделяют ароматный запах, напоминающий запах лимона и лаванды. Кожура также имеет горьковато-сладкий цитрусовый вкус. Под кожурой мякоть, как правило, лишена сока, семян и мякоти и содержит только толстую и губчатую белую сердцевину со сладким вкусом. Цитрон «Рука Будды» имеет горьковато-сладкий вкус.

Цитрон «Рука Будды» доступен с поздней осени до начала зимы. В некоторых странах с умеренным климатом деревья спорадически плодоносят круглый год.

Древний цитрус родом из Азии, где его выращивали на протяжении тысячелетий из-за его яркого аромата. В Азии выращивается более двенадцати подвидов Руки Будды с различной формой, размером и открытыми или закрытыми пальцами, а цитрон также известен как Фо-Шоу в Китае и Бушукан в Японии. За пределами Азии этот сорт был создан в Средиземноморье и некоторых частях Калифорнии и выращивается в ограниченных масштабах.

Цитрон «Рука Будды» не едят в чистом виде, но ароматическая кожура и сердцевина используются для придания ярких цитрусовых и цветочных ароматов кулинарным блюдам, выпечке и напиткам.

Питательная ценность

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Цитрон «Рука Будды» — отличный источник витамина С, который повышает выработку коллагена в коже, уменьшает воспаление и укрепляет иммунную систему. Плоды также содержат клетчатку, регулирующую работу пищеварительного тракта, кальций, способствующий росту костей, и витамин Е, защищающий клетки от повреждения свободными радикалами.

Цитрон «Рука Будды» не содержит мякоти или сока и используется из-за его ароматной, горько-сладкой кожуры и сладкой сердцевины. Кожура используется в качестве цедры, и ее можно смешивать с заправками для салатов, тестом для блинов, выпечкой, крем-брюле.

Аромат цитрона «Рука Будды» очень универсален, и его также можно использовать в любом рецепте, требующем лимонной цедры. Помимо цедры, кожуру и сердцевину можно нарезать ломтиками и использовать для настаивания ликеров, оливкового масла, сахара и соли. Нарезанные кусочки сердцевины также можно приготовить в виде мармелада и простых сиропов, засахарить для жевательных сладких закусок или использовать для ароматизации чая и масла. В Китае сердцевину обычно нарезают в декоративные формы и засахаривают как съедобное украшение для званых обедов. Цитрон «Рука Будды» хорошо сочетается с другими цитрусовыми, рукколой, авокадо, манго, прошутто и рыбой. "Рука Будды" хранится от 1 до 2 недель в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. В холодильнике плоды хранятся от 2 до 4 недель.

Символ долголетия

Цитрон «Рука Будды» символизирует долголетие, счастье и удачу во многих азиатских культурах. В Китае и Японии фрукты кладут на буддийские алтари в качестве подношения, и говорят, что Будда предпочитает фрукты со сомкнутыми пальцами, поскольку они символизируют молящиеся руки. Этот благоприятный символ молящихся рук также проник в домашний декор китайских сановников, а форма цитрона «Рука Будды» часто вырезалась на драгоценных камнях, таких как нефрит.