Что брать на шведском столе в отеле, чтобы не отравиться

Шведский стол в отелях может быть коварен тем, что на нем хочется попробовать все без исключения. Наиболее аппетитными там выглядят пирожные, салаты с майонезом и различные мясные блюда в соусах. Однако в летний сезон появляется все больше сообщений об отравлениях.

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Чтобы не столкнуться с неприятными последствиями в отпуске, нужно тщательно выбирать еду, даже если вы отдыхаете в пятизвездочном отеле. О том, как не отравиться едой со шведского стола, — в материале “Рамблера”.

Цельное мясо

Старайтесь избегать употребления мясных рагу и прочих блюд в соусе. Как правило, их делают не из самых свежих продуктов. Сначала на шведский стол подают мясо кусками, а уже на следующий день из него делают рагу, фрикасе или заливают различными соусами. Таким блюдам лучше не доверять и выбирать цельные куски, например, шашлык или кебаб.

Фрукты и овощи

Во-первых, это — самые популярные продукты на шведском столе, поэтому их очень быстро разбирают, а потом сразу же приносят новые. Во-вторых, они богаты клетчаткой и в них много воды, а это значит, что вы не будете ощущать жажду еще долго и восполните водный баланс. Кроме того, испорченные фрукты очень легко определить по вкусу и запаху. Если все-таки сомневаетесь в их свежести, выбирайте цельные фрукты — они сохраняют больше витаминов и медленнее портятся.

Макароны, картофель и крупы