Почему очередь на посадку в самолет тормозит вылет

Когда в аэропорте по громкоговорителю объявляют о начале посадки, у выхода начинают толпиться люди в ожидании своей очереди. Все они по разным причинам торопятся сесть в самолет: кто-то переживает, что не найдет место для своей ручной клади, а кто-то уже хочет сесть в самолет и отправиться в путешествие.

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Тем не менее, несмотря на благородные цели туристов, пилоты и стюардессы говорят, что на самом деле такое поведение только тормозит вылет авиалайнера. Это происходит по нескольким причинам. О них — в материале “Рамблера”.

Очередь не дает пройти пассажирам

Раньше пассажиров в самолет вызывали в соответствии с их местом — начинали с хвоста самолета и заканчивали носом. Несколько рядов вызывали по очереди, давали им время пройти до нужного места, а уже потом запускали следующую партию. Это было сделано для того, чтобы пассажиры не толпились в проходе самолета.

Сейчас это не регламентировано, поэтому посадка происходит дольше запланированного. Из-за этого рейсы часто задерживают.

Забытые вещи приходится искать

Для многих людей перелет — это стресс. И когда они видят большую очередь на посадку, то тоже несуться туда, сломя голову. Они выбегают из магазинов, кафе и ресторанов, так как боятся не успеть на самолет. В результате чего в аэропорте остается много забытых вещей, и их поиск также тормозит вылет борта.

Пассажиры, снующие по борту, отвлекают экипаж