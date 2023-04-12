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Как себя вести при встрече со змеей

В регионах России после зимней спячки начали просыпаться змеи, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности. Как себя вести, если вы встретились с одной из них во время путешествия или прогулки в лесу? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как себя вести при встрече со змеей
© unsplash.com

В МЧС призывают считать всех змей заведомо опасными, а не пытаться различить обычного ужа от ядовитой гадюки. Тем не менее, вот некоторые характеристики, по которым это можно понять: у ужа по бокам головы есть светлые пятна, например, белые, желтые или оранжевые. У гадюк голова более резко отличается по цвету от туловища. Кроме того, у них может быть на теле рисунок в виде ромбов.

Если вы планируете поездку на природу, заранее подумайте о своем внешнем виде: икры ваших ног должны быть защищены штанами. Оказавшись в лесу, не трогайте дупла, деревьев, не лезьте руками под их корни или в норы грызунов. Если вам хочется присесть на упавшее дерево или пень, сначала тщательно его осмотрите, можно пнуть его ногой, чтобы проверить, не выползет ли внезапно змея.

Если же вы увидели ползущую змею, не убегайте от нее. Лучше замереть и дать ей уползти: как правило, змеи при виде людей прячутся и не нападают первыми, а только шипят и "клюют" головой в сторону угрозы. Если гадюка приняла нападающую позу, начните медленно отступать назад. Резкие движения могут напугать змею: не надо махать руками, поворачиваться к ней спиной. Ни в коем случае не наступайте на змею и не пытайтесь схватить ее руками — она может укусить.

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Важно при встрече со змеей сохранять спокойствие и быть предельно внимательным. Если броситься в панике бежать, можно случайно наступить на другую змею, так как на зимовку они собираются большими группами.

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