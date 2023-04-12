Туристка в Мексике пострадала от нападения морского дьявола

В Мексике туристка пострадала от удара ската, которого также называют морским дьяволом. Об этом сообщает The Cabo Sun.

43-летняя женщина отдыхала на одном из курортов Мексики. В день нападения ската она решила заняться снорклингом (исследование морского дна в подводной маске). Как позже рассказала женщина, она плавала исключительно у берега и наблюдала за рыбами.

В один из моментов она почувствовала острую боль в области лодыжки. По ее словам, такая же боль появляется при вывихе. Она позвала на помощь и к ней пришли спасатели. Они вытащили женщину из воды, оказали ей первую помощь и отправили к врачу.

Морским дьяволом называют ската-хвостокола. Он атакует жертву наконечником на своем хвосте. Это — самый крупный вид ската, самая длинная часть тела некоторых особей достигает девять метров, а масса — до трех тонн.