Правда ли, что в самолете пьянеешь быстрее

Многие убеждены в том, что на борту самолета опьянение наступает быстрее. Кто-то по этой причине избегает выпивки на борту, а кто-то, напротив, не прочь выпить пару бокалов, чтобы скорее уснуть или избавиться от аэрофобии.

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Но действительно ли в воздухе люди пьянеют быстрее? Выяснял "Рамблер".

На самом деле данное утверждение не более, чем миф, который много лет назад развеяли практические исследования Федерального авиационного управления. В ходе работы эксперты установили, что содержание алкоголя в крови при употреблении равных объемов напитка остается одинаковым вне зависимости от высоты, на которой находится человек.

Более разреженный воздух (так именуют газ в верхних слоях атмосферы, который находится при очень низком давлении) и впрямь может провоцировать небольшое недомогание и ухудшать когнитивные способности, но лишь незначительно. Алкоголь из-за этого не становится крепче, и люди не пьянеют больше, чем должны.