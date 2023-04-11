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2 часа назад

Правда ли, что в самолете пьянеешь быстрее

Мира Маркина

Многие убеждены в том, что на борту самолета опьянение наступает быстрее. Кто-то по этой причине избегает выпивки на борту, а кто-то, напротив, не прочь выпить пару бокалов, чтобы скорее уснуть или избавиться от аэрофобии.

Правда ли, что в самолете пьянеешь быстрее
Фото: UnsplashUnsplash

Но действительно ли в воздухе люди пьянеют быстрее? Выяснял "Рамблер".

На самом деле данное утверждение не более, чем миф, который много лет назад развеяли практические исследования Федерального авиационного управления. В ходе работы эксперты установили, что содержание алкоголя в крови при употреблении равных объемов напитка остается одинаковым вне зависимости от высоты, на которой находится человек.

Более разреженный воздух (так именуют газ в верхних слоях атмосферы, который находится при очень низком давлении) и впрямь может провоцировать небольшое недомогание и ухудшать когнитивные способности, но лишь незначительно. Алкоголь из-за этого не становится крепче, и люди не пьянеют больше, чем должны.

Правда ли, что самолеты полностью летают на автопилоте

Однако меньшее количество кислорода в крови приводит к тому, что человек, выпивший спиртное на борту, быстрее засыпает и минут фазу медленного сна. За счет этого и появился стереотип о том, что в самолете человек валится с ног уже после первого бокала.

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