Правда ли, что самолеты полностью летают на автопилоте
Вокруг самолетов ходит множество мифов, многие из которых лишь усугубляют аэрофобию у людей, которые боятся летать.
К счастью, большинство мифов далеки от реальности. Один из них – миф о том, что самолеты полностью летают на автопилоте.
Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Сторонники данного убеждения, уверены, что пилоты находятся в самолете только на случай внештатных ситуаций. При этом, если полет проходит нормально, то самолет летит на автопилоте.
В теории современные автопилоты способны провести рейс от взлета до посадки самостоятельно без вмешательства пилотов. Однако доверять жизни десятков людей автопилоту не станет ни одна здравомыслящая авиакомпания, ведь это может привести к трагедии.
Показательный пример – авиакатастрофа, случившаяся в 2009 году, когда самолет Air France упал посреди Атлантического океана. Крушение лайнера стало причиной гибели 228 человек.
Вскоре после катастрофы эксперты выяснили, что датчики скорости обледенели, автопилот вышел из строя и свалил судно в штопор. При этом пилоты не смогли справиться с управлением самостоятельно, потому что были неопытны и не могли управлять самолетом без помощи компьютера.
Полагаясь только на автопилот, пилоты теряют навыки управления воздушным судном. В связи с этим любая внештатная ситуация может обернуться трагедией. Именно поэтому современных пилотов учат летать на разных уровнях автоматики, а также при ее полном отключении.