Правда ли, что самолеты полностью летают на автопилоте

Вокруг самолетов ходит множество мифов, многие из которых лишь усугубляют аэрофобию у людей, которые боятся летать.

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К счастью, большинство мифов далеки от реальности. Один из них – миф о том, что самолеты полностью летают на автопилоте.

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Сторонники данного убеждения, уверены, что пилоты находятся в самолете только на случай внештатных ситуаций. При этом, если полет проходит нормально, то самолет летит на автопилоте.

В теории современные автопилоты способны провести рейс от взлета до посадки самостоятельно без вмешательства пилотов. Однако доверять жизни десятков людей автопилоту не станет ни одна здравомыслящая авиакомпания, ведь это может привести к трагедии.

Показательный пример – авиакатастрофа, случившаяся в 2009 году, когда самолет Air France упал посреди Атлантического океана. Крушение лайнера стало причиной гибели 228 человек.

Вскоре после катастрофы эксперты выяснили, что датчики скорости обледенели, автопилот вышел из строя и свалил судно в штопор. При этом пилоты не смогли справиться с управлением самостоятельно, потому что были неопытны и не могли управлять самолетом без помощи компьютера.