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Можно ли открыть дверь самолета в полете на самом деле

В кино нередко можно встретить такое клише: вооружившись парашютом, герой открывает дверь самолета, прыгает и улетает. Неудивительно, что многие люди убеждены – открыть дверь самолета в полете можно без труда.

Можно ли открыть дверь самолета в полете на самом деле
© Unsplash

Однако так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Если вы переживаете, что кто-то во время рейса решит внезапно открыть дверь самолета – выдыхайте. Сделать это невозможно. Внутреннее давление атмосферы весьма мощное, благодаря чему во время полета дверь плотно прижата к корпусу, и самолет становится герметичным.

Вдобавок к этому откинуть трап в полете мешает лопатка Купера –механический аэродинамический клин. При помощи потоков набегающего воздуха лопатка удерживает трап в заблокированном состоянии.

Что любопытно, лопатка получила свое название в честь Дэна Купера – американского преступника, который в 1971 году угнал самолет Boeing 727-51 авиакомпании «Northwest Orient Airlines».

Правда ли, что самолеты полностью летают на автопилоте

В попытках скрыться от ФБР Купер заставил пилотов разгерметизировать салон и открыть дверь, а затем выпрыгнул с парашютом. Самолету и пассажирам это никак не навредило – воздушное судно успешно вернулось в аэропорт. А вот Купера с тех пор больше никто не видел.

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