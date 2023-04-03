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39 минут назад

Почему не стоит ехать на отдых в All Inclusive

Мария Каткова

Туристы предпочитают ездить на отдых по системе “Все включено”, так как им не надо планировать свой день, питание и это помогает сэкономить на путешествии. Действительно большинство отелей предлагают путешественникам именно эту систему для того, чтобы привлечь больше постояльцев.

Почему не стоит ехать на отдых по системе All Inclusive
Фото: UnsplashUnsplash

Однако у системы “Все включено” есть свои минусы. О них — в материале “Рамблера”.

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Рискуете увидеть только территорию отеля

Так как система All Inclusive предполагает постоянное нахождение на территории отеля, есть риск, что вам не захочется выходить с его территории. Вы будете заняты местными развлечениями, анимацией, едой и напитками. Кому-то такой отдых действительно по душе. Иногда туристы выезжают на экскурсии в популярные достопримечательности.

Однако стоит задуматься, зачем вы приезжаете в другую страну. Для того, чтобы отдохнуть и лежать на пляже или вы действительно хотите познакомиться с культурой и местным бытом. Если вы выбираете второй вариант, то стоит рассмотреть для поездки городской отель.

Каждый пятый турист выбирает отдых по системе "все включено"

Можете набрать вес

Неограниченное количество разнообразной еды — и плюс, и минус отдыха по системе “Все включено”. Плюс заключается в том, что вам не нужно планировать питание и тратить на него дополнительные деньги. Особенно это актуально семьям, которые путешествуют с активными детьми. Есть и минус в виде серьезного набора веса, который с собой привозят все туристы после “Все включено”. Дело в том, что некоторые не могут устоять перед разнообразием блюд и десертов, а также алкоголя.

Если вы не хотите набирать вес, то старайтесь контролировать количество и качество съеденного. Откажитесь от картошки фри, жареных и соленых блюд, а десерты замените на свежие фрукты.

Некачественное питание

Отельеры экономят на туристах и их содержании, и многие знают это. На ужин в шведский стол могут положить блюда, оставшиеся с обеда, но с добавлением соусов и приправ. Кроме того, для приготовления некоторых блюд используются не всегда свежие продукты. Поэтому в отпуске многие люди жалуются на диарею, боли в животе и желудке.

Выбирайте цельное мясо, фрукты, овощи и крупы. Избегайте овощных и мясных рагу, а также блюд из фарша.

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