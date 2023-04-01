Как выбрать туроператора

Если вы предпочитаете не самостоятельный отдых, а подготовленные кем-то заранее комфортные туры, большую роль играет то, какого туроператора вы выберете. От этого во многом зависит успех вашего отпуска. Спросили эксперта Артема Венскеля, на что обратить внимание в первую очередь при выборе туристической компании.

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Личные рекомендации

Видео дня

Если ваши друзья или знакомые уже воспользовались услугами турагента и остались довольны, это отличный знак и по-прежнему лучший способ выбрать туроператора. Поспрашивайте свое окружение, наверняка кто-то сталкивался с положительным опытом взаимодействия с туроператором.

Социальные сети

По словам эксперта, сейчас многие турагенты ведут свои личные странички в соцсетях. Изучите их, и если человек отвечает вашим запросам и импонирует вам, то можете к нему обратиться.

Если вы предпочитаете специфическое направление, которое не все хорошо знают, то было бы здорово найти человека, специализирующегося на нем. Он вам обеспечит уровень сервиса гораздо выше, чем если бы вы обратились с аналогичной задачей к турагенту-универсалу.

Артём Венскель Эксперт по туризму

Отзывы

Отзывы всегда субъективны, однако про них тоже не стоит забывать при выборе туроператора.

Как правило, отзывы пишут в ситуации, когда что-то пошло не так. Редко кто спешит высказаться, когда отдых прошел хорошо. Поэтому отзывы при выборе турагента хотя и важны, но все же второстепенны. На них можно ориентироваться только как на дополнительный признак.

Артём Венскель Эксперт по туризму

Отзывы также помогут вам сравнить разные туристические агентства. Выпишите плюсы и минусы, на которые обратили внимание другие отдыхающие, и задайте по ним вопросы в беседе с туроператором.

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