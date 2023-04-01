Как выбрать туроператора

Если вы предпочитаете не самостоятельный отдых, а подготовленные кем-то заранее комфортные туры, большую роль играет то, какого туроператора вы выберете. От этого во многом зависит успех вашего отпуска. Спросили эксперта Артема Венскеля, на что обратить внимание в первую очередь при выборе туристической компании.
Если ваши друзья или знакомые уже воспользовались услугами турагента и остались довольны, это отличный знак и по-прежнему лучший способ выбрать туроператора. Поспрашивайте свое окружение, наверняка кто-то сталкивался с положительным опытом взаимодействия с туроператором.
По словам эксперта, сейчас многие турагенты ведут свои личные странички в соцсетях. Изучите их, и если человек отвечает вашим запросам и импонирует вам, то можете к нему обратиться.
Отзывы всегда субъективны, однако про них тоже не стоит забывать при выборе туроператора.
Отзывы также помогут вам сравнить разные туристические агентства. Выпишите плюсы и минусы, на которые обратили внимание другие отдыхающие, и задайте по ним вопросы в беседе с туроператором.
Обязательно обратите внимание на то, что это за компания, сколько лет она существует на рынке. Если агентство работает давно, это залог отличного отдыха. Проверьте также юридическое лицо в интернете. Туроператор обязательно должен быть внесен в Единый федеральный реестр.