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54 минуты назад

Что нельзя делать с паспортом, чтобы не застрять на контроле

Мира Маркина

Паспорт, внутренний или заграничный, — главный документ гражданина РФ. Обращаться с ним нужно бережно, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на паспортном контроле. Что нельзя делать со своим удостоверением личности? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать с паспортом, чтобы не застрять на контроле
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Писать и рисовать в паспорте

Писать в паспорте, делать пометки, рисовать что-либо, ставить самостоятельно штампы категорически нельзя. Если вы или, например, ваш ребенок сделаете это, документ будет считаться недействительным, и его нужно будет заменить в течение 30 дней, а еще необходимо будет заплатить штраф. Но самое неприятное в этом то, что вас просто могут не пустить на рейс или отказать вам в предоставлении услуг.

Пачкать и мять

Нельзя как-либо повреждать паспорт. Например, сильно мять, проливать на него кофе. Если страницы паспорта порваны или вырваны, если на них грязь, или ваша собака их погрызла, документ тоже придется менять. Особенно критично, если повредились ваши данные или фотография, не читаются отметки и штампы. В таком случае паспорт считается испорченным, и ваша поездка под угрозой.

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Стирать и поджигать

Если на ваш паспорт воздействовали огонь или вода, например, вы случайно его подожгли или постирали, это тоже повод придраться к вам на паспортном контроле. Если вы сделали это умышленно, вам могут выписать штраф от 100 до 300 рублей, согласно Статье 19.16. КоАП РФ, немного, но неприятно.

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