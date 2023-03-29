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1 час назад

Можно ли купить билет у окна в самолете и получить неприятный сюрприз

Мира Маркина

Представьте ситуацию: вы заранее бронируете место в самолете (возможно, даже платите за это), чтобы во время полета насладиться головокружительным видом из окна. Но уже на борту выясняется, что кресло «у иллюминатора» находится в ряду между ним и другим пассажиром. Как не попасть впросак, выбирая место в самолете, расскажет «Рамблер».

Можно ли купить билет у окна и получить неприятный сюрприз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У места рядом с иллюминатором есть несколько плюсов, поэтому оно – одно из самых желанных для многих туристов. Если вы сидите у окна, можно, облокотившись на стенку, вздремнуть, и при этом не бояться упасть на соседа. Также в руках того, кто сидит у иллюминатора, вся власть над его шторкой. Стало слишком жарко или страшно? Опустили шторку и наслаждаетесь полетом дальше.

Что же касается мест у окна без окна – чаще всего они встречаются в эконом-классе. Авиакомпании, как правило, не предоставляют информацию пассажирам о креслах с сюрпризом. Поэтому узнать от перевозчика, повезло вам с иллюминатором или нет, вряд ли получится.

Как оформить спецпитание в самолете

На помощь путешественникам приходит интернет. Обратите внимание на то, каким именно самолетом вы летите и попробуйте поискать в сети наиболее свежие схемы бортов. Вбивать следует полную шифровку, ведь самолеты одной серии могут отличаться компоновкой салона.

Мы приведем один пример о смещенных окнах в популярном у российских авиакомпаний самолете Boeing 777-300ER. В его салоне есть ряд кресел, немного смещенный относительно иллюминаторов. Так, приобретая место А или К в 20 ряду, будьте готовы к тому, что в заветное окошко смогут смотреть пассажиры ряда 19 и 21.

Изучать схемы самолетов полезно еще и потому, чтобы не нарваться на откровенно неудобное место. Например, места А и С, а также H и K в 23 ряду самолета Airbus A330-200 имеют ограниченный наклон спинки из-за туалетов, расположенных в середине воздушного судна.

Лайфхаки,Boeing,
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