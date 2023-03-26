Как оформить спецпитание в самолете

Многие не в курсе, что во время перелета можно получать не то питание, что раздают всем пассажирам.

Фото: Unsplash Unsplash

"Рамблер" решил разобраться в этом вопросе и рассказать, как оформить спецпитание во время перелета.

Многие авиакомпании предоставляют его совершенно бесплатно, главное условие – сообщить об этом представителям компании не менее, чем за 48 часов до рейса. Никаких справок для его оформления не требуется.

Заказать спецпитание можно в кассе аэропорта, на сайте авиакомпании, по телефону или на сайте-агрегаторе.

Альтернативное питание может потребоваться по самым разным причинам: среди них религиозные или личные убеждения, медицинские показания.

Разные авиакомпании предоставляют разные варианты спецменю. Всего видов спецпитания около 20.

Например:

для младенцев,

детей,

веганское,

мусульманское,

постное,

безбелковое,

диабетическое,

низкокалорийное.

Правда, далеко не все авиакомпании предоставляют такое разнообразие. У каких-то из них есть лишь пара возможных вариантов, а некоторые стараются предоставлять больше альтернатив.