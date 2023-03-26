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2 часа назад

Как оформить спецпитание в самолете

Мира Маркина

Многие не в курсе, что во время перелета можно получать не то питание, что раздают всем пассажирам.

Как оформить спецпитание в самолете
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" решил разобраться в этом вопросе и рассказать, как оформить спецпитание во время перелета.

Многие авиакомпании предоставляют его совершенно бесплатно, главное условие – сообщить об этом представителям компании не менее, чем за 48 часов до рейса. Никаких справок для его оформления не требуется.

Заказать спецпитание можно в кассе аэропорта, на сайте авиакомпании, по телефону или на сайте-агрегаторе.

Альтернативное питание может потребоваться по самым разным причинам: среди них религиозные или личные убеждения, медицинские показания.

Разные авиакомпании предоставляют разные варианты спецменю. Всего видов спецпитания около 20.

Например:

  • для младенцев,
  • детей,
  • веганское,
  • мусульманское,
  • постное,
  • безбелковое,
  • диабетическое,
  • низкокалорийное.

Правда, далеко не все авиакомпании предоставляют такое разнообразие. У каких-то из них есть лишь пара возможных вариантов, а некоторые стараются предоставлять больше альтернатив.

Пассажирка заняла целый ряд в самолете и получила поддержку

Плюсы оформления специального меню еще и в том, что оно выглядит явно интереснее, чем обыкновенное, и его выносят первым – еду вы получите быстрее всех других пассажиров рейса.

Лайфхаки,
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