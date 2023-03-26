Как оформить спецпитание в самолете

Многие не в курсе, что во время перелета можно получать не то питание, что раздают всем пассажирам.
"Рамблер" решил разобраться в этом вопросе и рассказать, как оформить спецпитание во время перелета.
Многие авиакомпании предоставляют его совершенно бесплатно, главное условие – сообщить об этом представителям компании не менее, чем за 48 часов до рейса. Никаких справок для его оформления не требуется.
Заказать спецпитание можно в кассе аэропорта, на сайте авиакомпании, по телефону или на сайте-агрегаторе.
Альтернативное питание может потребоваться по самым разным причинам: среди них религиозные или личные убеждения, медицинские показания.
Разные авиакомпании предоставляют разные варианты спецменю. Всего видов спецпитания около 20.
Например:
Правда, далеко не все авиакомпании предоставляют такое разнообразие. У каких-то из них есть лишь пара возможных вариантов, а некоторые стараются предоставлять больше альтернатив.
Плюсы оформления специального меню еще и в том, что оно выглядит явно интереснее, чем обыкновенное, и его выносят первым – еду вы получите быстрее всех других пассажиров рейса.