BB, HB, FB и другие: разбираемся в типах питания в отелях

Бронируя тур или номер в отеле, перед вами может встать выбор типа питания. Как правило, он зашифрован аббревиатурой. Как она расшифровывается? У какого типа питания больше всего преимуществ? «Рамблер» поможет разобраться.

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RO – Room Only

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Видите две эти буквы? Значит, объект размещения не предоставляет питание гостям ни в каком виде. Как правило, это наиболее бюджетный вариант для ночлега. В некоторых странах вместо RO можно увидеть буквы OB, RR, EP, AO, BO и NO.

BB – Bed and Breakfast

Bed and Breakfast буквально расшифровывается как «кровать и завтрак». То есть, вас ожидает место ночлега и легкий завтрак поутру. Каким он будет – лучше уточнить в отеле. Потому что далеко не везде при системе BB вам могут предложить шведский стол. А если он и будет, то довольно скудный – как правило, это блюдо из яиц, сосиски, хлеб, масло, сыр, сезонные фрукты. В редких отелях гостям предлагают национальные блюда.

Видите словосочетание «континентальный завтрак» (CB/CBF)? Вам предложат три-четыре блюда на выбор, а также легкое угощение к чаю или кофе. В расширенном CBF можно получить хлопья, мюсли, йогурт, нарезку из сыра и ветчины.

HB – Half Board

За этой аббревиатурой скрывается полупансион. Гостей отеля кормят дважды, как правило, завтраком и ужином. В некоторых объектах размещения – вместо ужина предлагают обед. Ожидайте, что напитки подают только к завтраку. За обедом или ужином придется обеспечивать себя ими самому, если вы не приобрели HB+ с уже оплаченными напитками.

FB – Full Board

Полный пансион или трехразовое питание предпочитают те, кто приехал ради отдыха на пляже или горнолыжном курорте, но не планирует отлучаться из отеля надолго. В стандартном пакете FB бесплатные напитки включены только в завтрак, FB+ предполагает бесплатный алкоголь. Но обольщаться не приходится: как правило, он местного производства.

AI – All Inclusive

Питание по системе все включено чаще всего предлагают в отелях категории четыре и пять звезд. Оно отличается от полного пансиона тем, что гостям предлагают кроме трех приемов пищи закуски и напитки с утра до вечера или в течение суток.

A-la carte в отличие от шведского стола предполагает, что туристы выберут блюда из предлагаемого меню, а их будут обслуживать официанты.

UAI – Ultra All Inclusive