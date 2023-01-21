Негласные правила этикета шведского стола

Большинство мировых отелей в мире работают по системе шведского стола. Даже если вы отдыхаете в гостинице без системы “Все включено”, то даже на завтраке будет система шведского стола. Однако не стоит забывать о правилах этикета, которые стоит соблюдать во время еды в отеле. О том, каких негласных правил нужно придерживаться — в материале “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Не набирайте несколько тарелок всего и сразу

Часто около шведского стола можно увидеть людей, которые берут себе несколько тарелок и накладывают туда бесчисленное количество блюд, чтобы попробовать все. Однако так делать не надо, это противоречит этикету. Кроме того, обильное переедание может стать проблемой для вашего желудка. Также после налета на буфет, как правило, тарелки остаются наполовину наполненными и персоналу приходится выбрасывать еду.

Не забирайте еду с собой

В отелях это правило действует официально и туристов сразу предупреждают о том, что выносить еду из ресторана запрещено. И если вам об этом не сказали, этот этикет действует неофициально. Дело в том, что еду могут раздавать детям, в результате чего в лобби отеля и в бассейне может появиться грязь. Не стоит употреблять пищу в местах, которые для этого не предназначены.

Вторая ложка

Не стоит забирать ложку или вилку из другого блюда, чтобы положить его себе в момент, когда его накладывает другой человек. Во-первых, на ложке может остаться другая пища и так вы смешаете все это. Во-вторых, не стоит лезть в блюдо, когда его накладывает другой человек, лучше подождать.

Одна очередь