Как отменить бронирование в отеле и не попасть на штраф

Когда вы занимаетесь организацией отдыха самостоятельно, вам предстоит решить вопрос, где остановиться на ночевку. Более лояльные объекты размещения позволяют гостям отменить бронь в любой момент. Но что делать, если планы изменились, а бесплатный срок для отмены бронирования истек? Расскажет «Рамблер».

Отель имеет право оштрафовать гостя, который отменил бронь слишком поздно. Как правило, об этом объект размещения информирует вас еще на стадии бронирования номера или апартаментов и заключения договора. В России, согласно статье 782 ГК РФ и 32-й – закона «О защите прав потребителей», потребитель имеет право отказаться от исполнения договора «оказания услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору». То есть, штраф имеет законное обоснование.

Если речь идет о небольшой сумме штрафа, то многие туристы оказываются готовы его оплатить. Но в некоторых случаях комиссия может достигать нескольких десятков тысяч рублей. А бывает и так, что нашелся номер выгоднее, ближе к интересным для вас достопримечательностям или пляжам. Выйти из ситуации можно совершенно законным образом.

Свяжитесь с представителем объекта размещения и попросите перенести дату заезда на несколько дней вперед – на столько, чтобы штрафные санкции еще не были применимы по отношению к вам. Некоторое время спустя (например, через сутки) позвоните/напишите еще раз, чтобы аннулировать заявку на бронь. Поскольку штрафной период еще не наступил, администрация обязана сделать это без взятия комиссии.