Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
2 часа назад

Как отменить бронирование в отеле и не попасть на штраф

Мира Маркина

Когда вы занимаетесь организацией отдыха самостоятельно, вам предстоит решить вопрос, где остановиться на ночевку. Более лояльные объекты размещения позволяют гостям отменить бронь в любой момент. Но что делать, если планы изменились, а бесплатный срок для отмены бронирования истек? Расскажет «Рамблер».

Как отменить бронирование в отеле и не попасть на штраф
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отель имеет право оштрафовать гостя, который отменил бронь слишком поздно. Как правило, об этом объект размещения информирует вас еще на стадии бронирования номера или апартаментов и заключения договора. В России, согласно статье 782 ГК РФ и 32-й – закона «О защите прав потребителей», потребитель имеет право отказаться от исполнения договора «оказания услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору». То есть, штраф имеет законное обоснование.

Если речь идет о небольшой сумме штрафа, то многие туристы оказываются готовы его оплатить. Но в некоторых случаях комиссия может достигать нескольких десятков тысяч рублей. А бывает и так, что нашелся номер выгоднее, ближе к интересным для вас достопримечательностям или пляжам. Выйти из ситуации можно совершенно законным образом.

Свяжитесь с представителем объекта размещения и попросите перенести дату заезда на несколько дней вперед – на столько, чтобы штрафные санкции еще не были применимы по отношению к вам. Некоторое время спустя (например, через сутки) позвоните/напишите еще раз, чтобы аннулировать заявку на бронь. Поскольку штрафной период еще не наступил, администрация обязана сделать это без взятия комиссии.

Где лучше всего прятать ценные вещи в отеле

Обратите внимание на следующий момент: некоторые объекты размещения берут дополнительную плату за изменения в заявке. Поэтому внимательно изучите договор с отелем, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий