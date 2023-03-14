Проблема краж в отелях и апартаментах постоянно преследует туристов, так как в отпуске люди теряют бдительность и забывают о безопасности ценных вещей. Не всегда в отелях есть сейфы, да и их довольно часто взламывают воришки в поисках наживы.
О том, где лучше всего прятать ценные вещи в отеле - в материале "Рамблера".
Согласно статистике, в этом месте люди редко прячут ценные вещи, так как чемодан остается стоять в шкафу до самого конца отпуска. Во многих чемоданах есть потайные отделения, а также они закрываются на кодовые замки. Чтобы взломать его, грабителю придется сильно шуметь, что может привлечь внимание персонала. Поэтому ценные вещи, спрятанные в чемодане, страдают в последнюю очередь.
В ванную в поисках денег и ценностей грабители заглядывают в последнюю очередь. Поэтому стоит взять это место во внимание. Эксплуатируйте потайные карманы косметички, кладите ценные вещи внутрь палаток теней или румян, там они точно будут в сохранности. Можно сложить деньги и украшения в водонепроницаемый пакет, а потом сложить его в банку из-под шампуня. Есть люди, которые возят с собой в путешествие ирригаторы для зубов и они прячут деньги туда.
Это - не самое чистое место в номере, но чем дальше от края вы сможете сложить ценные вещи, тем больше будет вероятность того, что грабители никогда их не найдут. Лучше всего сложить все ценности в темный пакет, чтобы он не выделялся на общем фоне.
Как вы могли догадаться, для сохранения средств и документов подойдут любые нетривиальные способы. Одним из них может быть чайник. Его можно наполнить водой, газировкой, чаем, кофе и любыми другими жидкостями, которые имеют цвет. Ценные вещи положите в пластиковый пакет так, чтобы их не затронула вода. Грабители никогда не догадаются, что в вашем чайнике лежат ценные вещи.