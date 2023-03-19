3 вещи, которые сделают полет комфортным даже в экономклассе

Безуспешные попытки найти удобную позу для сна, проблемы с желудком и страх полета — все это лишь некоторые из трудностей, с которыми мы сталкиваемся в самолете.

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Захватите носки

Бывалые путешественники знают, что в длительные перелеты необходимо взять с собой носки. В самолете часто бывает прохладно или наоборот жарко, а сидеть в обуви совсем неудобно — ноги будут сдавлены обувью, могут начать потеть, отекать или замерзать. Куда лучше остаться в удобных носках и перенести перелет с комфортом.

Хорошей альтернативой носкам могут стать и компрессионные чулки, которые помогают улучшить кровообращение, снизить риск возникновения отеков и тромбозов.

Увлажняйте кожу

Косметику лучше оставить на земле. Воздух в самолете сухой, поэтому вместо тонального крема лучше нанести на лицо плотный и увлажняющий крем. Лучше всего подойдет крем с SPF, который защитит кожу лица от проникающих через иллюминаторы солнечных лучей.

Чтобы кожа лица благодарила вас, прибегните к помощи тканевых масок. Как правило, они содержат гиалуроновую кислоту и другие ингредиенты с увлажняющим эффектом. Особенно, это касается перелетов, когда сразу после преземления, вы планируете оказаться на встрече.

Подушка и шарф

Бороться с бессонницей на борту поможет и уютная атмосфера "как дома". Для этого, отправляясь в аэропорт, возьмите с собой подушку для путешествий, маску для сна и шарф, которым можно укрыть горло.