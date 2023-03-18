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1 час назад

Как не подхватить инфекцию в Таиланде

Мира Маркина

Таиланд — одно из самых популярных направлений, куда сейчас едут российские туристы. Многие путешественники отправляются туда на отдых, а возвращаются с различными инфекциями и паразитами. Например, геморрагической лихорадкой, стронгилоидозом, энцефалитом.

Как не подхватить инфекцию в Таиланде
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Каких правил стоит придерживаться, чтобы не подхватить инфекцию в странах с тропическим и субтропическим климатом? Рассказываем в материале "Рамблера".

Пейте бутилированную или кипяченую воду

Паразитарные и инфекционные болезни на отдыхе можно приобрести через воду. Не пейте неочищенную воду: только кипяченую или из бутылок.

Не ешьте сырые продукты

Чтобы обезопасить себя, не стоит употреблять в пищу сырое мясо, рыбу, морепродукты. Все должно быть термически обработанным. Обращайте внимание и на блюда, где могут быть сырые яйца или любые другие необработанные ингредиенты. Исключение составляют только сырые фрукты с толстой кожурой, которую вы снимаете сами. Например, папайя, бананы, манго. Уже очищенные кем-то фрукты покупать не стоит.

Что посмотреть в Таиланде, если вы едете туда впервые

Опасайтесь насекомых

Комары, москиты, клещи часто являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний. Выбирайте те отели и квартиры, которые защищены от насекомых и в которых установлены кондиционеры. Если у вас появились необычные симптомы, например, температура, головная боль, рвота, сыпь на коже, незамедлительно обратитесь к врачу. Это может быть лихорадка Денге или какое-либо другое заболевание.

Сделайте заранее прививки

Перед поездкой в некоторые страны, лучше заранее побеспокоиться о своем здоровье и сделать профилактические прививки. Изучите заранее, какие нужны там, куда вы едете. Но перед тем, как делать прививку, проконсультируйтесь с врачом на счет наличия у вас противопоказаний.

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