3 действенных лайфхака, как оптимизировать багаж

Путешествия — это здорово, а вот сбор багажа любят далеко не все туристы. Иногда берешь с собой слишком много всего и чемодан становится неподъемным, потом решаешь взять минимум и забываешь что-то очень важную. Например, любимую футболку, которую купил специально для отпуска.

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Чтобы грамотно путешествовать с небольшим багажом, вам понадобится всего три вещи: знания о нормах ручной клади, критичный взгляд на свой привычный багаж и советы от "Рамблера".

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Приобретите органайзеры

Правильная организация одежды и средств личной гигиены в чемодане напрямую связаны с тем, придется ли вам докупать багаж и какого объема.

Например, органайзер для косметики поможет сложить все жидкости в одну сумку и не выкладывать весь набор на досмотре. Также вы можете взять любимое средство из дома, купив бутылочку в 100 мл. Органайзеры для одежды помогут сохранить ее с минимальными заломами, что особенно актуально для тех, кто ездит в командировки.

Соберите капсульный гардероб

Часто люди берут в путешествие либо слишком много одежды, а потом она лежит мертвым грузом, либо недостаточно. Начните с базовой одежды и нижнего белья, далее продумайте низ и верх. Вероятнее всего кофты и футболке вы будете менять чаще, поэтому количество брюк и юбок можно сократить, а вот рубашек взять побольше. Логичным будет прикинуть, в чем вы будете ходить каждый день своего отпуска, чтобы оптимизировать количество одежды и не страдать от стирки в отпуске.

Допустим, вы перемещаетесь между странами с разным климатом. Вовсе необязательно брать с собой куртку и несколько свитеров, лучше использовать правило многослойности и вложиться в термобелье, носки и шарфы. Аксессуары помогут разнообразить гардероб, при этом не утяжелив багаж.

Складывайте одежду рулонами

Если вам нужно сэкономить место в чемодане или ящике, то попробуйте не складывать одежду традиционным образом, а скручивать. В этом случае необходимо разглаживать все складки.