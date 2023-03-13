Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
4 часа назад

3 действенных лайфхака, как оптимизировать багаж

Даша Краснова

Путешествия — это здорово, а вот сбор багажа любят далеко не все туристы. Иногда берешь с собой слишком много всего и чемодан становится неподъемным, потом решаешь взять минимум и забываешь что-то очень важную. Например, любимую футболку, которую купил специально для отпуска.

3 действенных лайфхака, как оптимизировать багаж
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Чтобы грамотно путешествовать с небольшим багажом, вам понадобится всего три вещи: знания о нормах ручной клади, критичный взгляд на свой привычный багаж и советы от "Рамблера".

Видео дня

Приобретите органайзеры

Правильная организация одежды и средств личной гигиены в чемодане напрямую связаны с тем, придется ли вам докупать багаж и какого объема.

Например, органайзер для косметики поможет сложить все жидкости в одну сумку и не выкладывать весь набор на досмотре. Также вы можете взять любимое средство из дома, купив бутылочку в 100 мл. Органайзеры для одежды помогут сохранить ее с минимальными заломами, что особенно актуально для тех, кто ездит в командировки.

Лайфхаки, которые помогут не платить за багаж

Соберите капсульный гардероб

Часто люди берут в путешествие либо слишком много одежды, а потом она лежит мертвым грузом, либо недостаточно. Начните с базовой одежды и нижнего белья, далее продумайте низ и верх. Вероятнее всего кофты и футболке вы будете менять чаще, поэтому количество брюк и юбок можно сократить, а вот рубашек взять побольше. Логичным будет прикинуть, в чем вы будете ходить каждый день своего отпуска, чтобы оптимизировать количество одежды и не страдать от стирки в отпуске.

Допустим, вы перемещаетесь между странами с разным климатом. Вовсе необязательно брать с собой куртку и несколько свитеров, лучше использовать правило многослойности и вложиться в термобелье, носки и шарфы. Аксессуары помогут разнообразить гардероб, при этом не утяжелив багаж.

Складывайте одежду рулонами

Если вам нужно сэкономить место в чемодане или ящике, то попробуйте не складывать одежду традиционным образом, а скручивать. В этом случае необходимо разглаживать все складки.

Когда скрутите вещи, сложите их в чемодан, прижимая к стенкам и дну, или плотно упакуйте все валики одежды, чтобы они не раскрутились. Складывать лучше костюмы и одежду из деликатных тканей. В остальном, рулоны почти вдвое сокращают место в багаже.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий