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30 минут назад

Лайфхаки, которые помогут не платить за багаж

Мария Каткова

Подушка, полная вещей, многослойность и другие лайфхаки, которые помогут сэкономить на авиабилетах.

Лайфхаки, которые помогут не платить за багаж
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Не секрет, что билет с ручной кладью может сэкономить вам несколько тысяч. Однако некоторые авиакомпании очень строго соблюдают запрет на размер и вес ручной клади. Поэтому туристам приходится идти на уловки, чтобы увезти с собой побольше вещей. О них — в материале “Рамблера”.

Подушка с одеждой

Подушка не считается ручной кладью, так как на протяжении полета вы должны держать ее при себе. Многие путешественники берут с собой подушку, набитую одеждой, чтобы не платить за ручную кладь. Однако будьте аккуратны с этим в лоукостерах. Дело в том, что некоторые из них включают подушку в размер ручной клади, и если она не будет проходить по габаритам, вам придется оставить ее в аэропорте.

Многослойность

Пока модные журналы рассказывают нам о тренде на многослойность, путешественники приводят его в жизнь. Даже если они летят из жаркой страны, они стараются надеть на себя максимум одежды при прохождении контроля. В самолете можно будет переместить все в сумку, но пока вы не прошли на борт, вам придется носить это все на себе.

Коробка вместо сумки

Некоторые пассажиры выбирают коробку необходимых габаритов, подходящих под ручную кладь и складывают в нее все свои вещи. Дело в том, что в коробке может поместиться гораздо больше вещей, чем в чемодане или сумке такого же размера. Однако нужно внимательно следить за весом вашего “багажа”.

Вместо живота одежда

Одежду из ручной клади можно “расфасовать”, если запихнуть ее под кофту или брюки. Осталось выбрать в качестве одежды что-то объемное, и что не пострадает при растягивании. Так, пассажиры проносят дополнительные элементы одежды, которые не влезли в ручную кладь.

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