Лайфхаки, которые помогут не платить за багаж

Подушка, полная вещей, многослойность и другие лайфхаки, которые помогут сэкономить на авиабилетах.

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Не секрет, что билет с ручной кладью может сэкономить вам несколько тысяч. Однако некоторые авиакомпании очень строго соблюдают запрет на размер и вес ручной клади. Поэтому туристам приходится идти на уловки, чтобы увезти с собой побольше вещей. О них — в материале “Рамблера”.

Подушка с одеждой

Подушка не считается ручной кладью, так как на протяжении полета вы должны держать ее при себе. Многие путешественники берут с собой подушку, набитую одеждой, чтобы не платить за ручную кладь. Однако будьте аккуратны с этим в лоукостерах. Дело в том, что некоторые из них включают подушку в размер ручной клади, и если она не будет проходить по габаритам, вам придется оставить ее в аэропорте.

Многослойность

Пока модные журналы рассказывают нам о тренде на многослойность, путешественники приводят его в жизнь. Даже если они летят из жаркой страны, они стараются надеть на себя максимум одежды при прохождении контроля. В самолете можно будет переместить все в сумку, но пока вы не прошли на борт, вам придется носить это все на себе.

Коробка вместо сумки

Некоторые пассажиры выбирают коробку необходимых габаритов, подходящих под ручную кладь и складывают в нее все свои вещи. Дело в том, что в коробке может поместиться гораздо больше вещей, чем в чемодане или сумке такого же размера. Однако нужно внимательно следить за весом вашего “багажа”.

Вместо живота одежда