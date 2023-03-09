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46 минут назад

5 неожиданных вещей, которые нельзя проносить в самолет

Мария Кимакович

Ни для кого не секрет, что есть список вещей, которые авиакомпании мира запрещают проносить на борт самолета.

5 неожиданных вещей, которые нельзя проносить в самолет
Фото: unsplashunsplash

Большинство из них вопросов не вызывают, поскольку все понимают, что чаще всего запрет на их нахождение на борту связан с безопасностью пассажиров. Но есть некоторые предметы, включение которых в этот список вызывает недоумение.

О неожиданных вещах, которые не получится взять с собой в самолет, читайте в материале «Рамблера».

Зажигалки

Речь идет о зажигалках, которые можно пополнять. При досмотре эти атрибуты для курения беспощадно конфискуются работниками службы досмотра. Надо сказать, что это вполне логично — делают это в целях пожарной безопасности.

Замороженное грудное молоко

Чем не угодило это питание для младенцев некоторым авиакомпаниям не совсем понятно. Тем более, что обычное грудное молоко и детское питание на борт проносить разрешено, если их объем не превышает указанной нормы.

Удочки

Приспособления для рыбной ловли пронести в самолет тоже не получится. Поразмыслив, можно понять, что требование это не лишено здравого смысла. Некоторые части удочки можно использовать в качестве оружия, кроме того, о них могут легко пораниться присутствующие на борту маленькие дети. Да и мешать остальным пассажирам этот атрибут для рыбной ловли точно будет.

Ракетки для бадминтона

Почему попали в список запрещенных на борту самолета вещей такие ракетки — загадка. Учитывая тот факт, что некоторый потенциально более опасный спортивный инвентарь в самолет можно пронести без проблем.

Не запрещено, но опасно: что не стоит делать в самолете

Водяные пистолеты

Отправляясь в путешествие на самолете с ребенком, сразу откажитесь от идеи взять на борт водяной пистолет. Любой предмет, напоминающий настоящее оружие, будет немедленно изъят. Даже если это любимая игрушка вашего сына.

Лайфхаки,
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