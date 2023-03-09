5 неожиданных вещей, которые нельзя проносить в самолет

Ни для кого не секрет, что есть список вещей, которые авиакомпании мира запрещают проносить на борт самолета.
Большинство из них вопросов не вызывают, поскольку все понимают, что чаще всего запрет на их нахождение на борту связан с безопасностью пассажиров. Но есть некоторые предметы, включение которых в этот список вызывает недоумение.
О неожиданных вещах, которые не получится взять с собой в самолет, читайте в материале «Рамблера».
Речь идет о зажигалках, которые можно пополнять. При досмотре эти атрибуты для курения беспощадно конфискуются работниками службы досмотра. Надо сказать, что это вполне логично — делают это в целях пожарной безопасности.
Чем не угодило это питание для младенцев некоторым авиакомпаниям не совсем понятно. Тем более, что обычное грудное молоко и детское питание на борт проносить разрешено, если их объем не превышает указанной нормы.
Приспособления для рыбной ловли пронести в самолет тоже не получится. Поразмыслив, можно понять, что требование это не лишено здравого смысла. Некоторые части удочки можно использовать в качестве оружия, кроме того, о них могут легко пораниться присутствующие на борту маленькие дети. Да и мешать остальным пассажирам этот атрибут для рыбной ловли точно будет.
Почему попали в список запрещенных на борту самолета вещей такие ракетки — загадка. Учитывая тот факт, что некоторый потенциально более опасный спортивный инвентарь в самолет можно пронести без проблем.
Отправляясь в путешествие на самолете с ребенком, сразу откажитесь от идеи взять на борт водяной пистолет. Любой предмет, напоминающий настоящее оружие, будет немедленно изъят. Даже если это любимая игрушка вашего сына.