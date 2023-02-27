Не запрещено, но опасно: что не стоит делать в самолете

Некоторые вещи строго запрещено делать на борту самолета. Другие же не запрещены официально, однако от них также лучше отказаться. Подробнее об этих вещах – в материале "Рамблера".

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Засыпать до вылета

Чтобы перелет прошел быстро и незаметно, многие люди предпочитают спать в полете. Но все же прежде, чем заснуть, стоит дождаться, когда самолет наберет высоту. Так вы избежите проблем с перепадом давления и сможете быстро сориентироваться, если произойдет внештатная ситуация – как правило, они случаются во время взлета и посадки.

Не вставать с кресла

Если вы сидите посередине или у окна и не встаете во время полета, чтобы не тревожить соседей, лучше предложите им поменяться местами. Во время полета крайне важно двигаться и разминаться, чтобы предотвратить проблемы с кровообращением, дискомфорт в спине и головную боль.

Есть что-либо после того, как еда полежала на столике

По данным портала Travelmath, на откидном столике самолета находится в несколько раз больше бактерий, чем на кнопке смыва в туалете. Вот почему, если ваша еда случайно выпала из контейнера на стол, лучше от нее отказаться.

Аплодировать пилоту