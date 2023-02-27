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1 час назад

Не запрещено, но опасно: что не стоит делать в самолете

Мира Маркина

Некоторые вещи строго запрещено делать на борту самолета. Другие же не запрещены официально, однако от них также лучше отказаться. Подробнее об этих вещах – в материале "Рамблера".

Не запрещено, но опасно: что не стоит делать в самолете
Фото: unsplashunsplash

Засыпать до вылета

Чтобы перелет прошел быстро и незаметно, многие люди предпочитают спать в полете. Но все же прежде, чем заснуть, стоит дождаться, когда самолет наберет высоту. Так вы избежите проблем с перепадом давления и сможете быстро сориентироваться, если произойдет внештатная ситуация – как правило, они случаются во время взлета и посадки.

Не вставать с кресла

Если вы сидите посередине или у окна и не встаете во время полета, чтобы не тревожить соседей, лучше предложите им поменяться местами. Во время полета крайне важно двигаться и разминаться, чтобы предотвратить проблемы с кровообращением, дискомфорт в спине и головную боль.

Есть что-либо после того, как еда полежала на столике

По данным портала Travelmath, на откидном столике самолета находится в несколько раз больше бактерий, чем на кнопке смыва в туалете. Вот почему, если ваша еда случайно выпала из контейнера на стол, лучше от нее отказаться.

Как ученые определили самое безопасное место в самолете

Аплодировать пилоту

Во-первых, пилоты не слышат аплодисментов – кабину от салона отделяет 5-сантиметровый барьер с хорошей звукоизоляцией. Во-вторых, пилоты, которые знают об аплодисментах, воспринимают их с недоумением: по их мнению, это то же самое, если бы покупатель хлопал кассиру, пробившему продукты. И наконец, такие аплодисменты нередко раздражают других пассажиров.

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