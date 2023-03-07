Перед полетом важно убедиться в том, что ваша ручная кладь не нарушает правил, установленных аэропортом и авиакомпанией, которой вы летите.
Блогер @Krisitna_levina рассказала, какие требования к ручной клади стоит учесть, чтобы не оказаться в неприятной ситуации в аэропорту.
Один из самых строгих запретов связан с проносом на борт самолета жидкостей. С собой в салон запрещено брать любые емкости, объем которых превышает 100 мл. Однако можно проносить несколько емкостей такого размера, главное, чтобы их общий объем не был больше 1 литра.
При нарушении правил провоза емкости будут конфискованы.
Подробнее об остальных правилах провоза вещей в ручной клади смотрите в видео.
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