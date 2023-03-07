Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Что нельзя брать с собой в ручную кладь: видео

Стелла Шмель

Перед полетом важно убедиться в том, что ваша ручная кладь не нарушает правил, установленных аэропортом и авиакомпанией, которой вы летите.

Блогер @Krisitna_levina рассказала, какие требования к ручной клади стоит учесть, чтобы не оказаться в неприятной ситуации в аэропорту.

Один из самых строгих запретов связан с проносом на борт самолета жидкостей. С собой в салон запрещено брать любые емкости, объем которых превышает 100 мл. Однако можно проносить несколько емкостей такого размера, главное, чтобы их общий объем не был больше 1 литра.

При нарушении правил провоза емкости будут конфискованы.

Что положить в косметичку для перелета

Подробнее об остальных правилах провоза вещей в ручной клади смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как вкусно поесть в любом месте.

Лайфхаки,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий