Как вкусно поесть в любом месте

Вопрос "Где поесть" — самый частый в путешествиях. Поход в туристические места часто заканчивается разочарованием. Как выбрать кафе в незнакомом городе и не прогадать? Делимся проверенными лайфхаками, которые пригодятся как в поездках по России, так и за границей, в материале "Рамблера".
Снаружи это могут быть неприметные места, но кухня в них, скорее всего, самая вкусная и недорогая. Присмотритесь, где обедают жители. Если не хотите разыскивать кафе по углам, спросите у кого-нибудь из местных. Например, в отеле.
Еще можно сходить на главный продуктовый рынок. Такой есть в каждом городе. Там можно не только купить хорошие и бюджетные продукты, чтобы приготовить что-то самостоятельно, но и посмотреть на местный колорит и, возможно, даже попробовать национальные блюда.
Заранее изучите кулинарные особенности места, куда вы едете. Так будет проще ориентироваться на месте. Например, если это средиземноморские страны, в большинстве ресторанов будет хорошая рыба и морепродукты. Если вы едете в Турцию, лучше идти туда, где готовят кебабы, а не пасту.
Очевидный совет, но отзывы — действительно, работающий инструмент в поиске места для перекуса. Почитайте, что пишут люди на "Гугл-картах" или на "Трипэдвайзоре". Но относитесь к отзывам критически, не все они адекватны реальности. Можно