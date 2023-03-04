Как вкусно поесть в любом месте

Вопрос "Где поесть" — самый частый в путешествиях. Поход в туристические места часто заканчивается разочарованием. Как выбрать кафе в незнакомом городе и не прогадать? Делимся проверенными лайфхаками, которые пригодятся как в поездках по России, так и за границей, в материале "Рамблера".

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Идите туда, где местные

Снаружи это могут быть неприметные места, но кухня в них, скорее всего, самая вкусная и недорогая. Присмотритесь, где обедают жители. Если не хотите разыскивать кафе по углам, спросите у кого-нибудь из местных. Например, в отеле.

Найдите рынок

Еще можно сходить на главный продуктовый рынок. Такой есть в каждом городе. Там можно не только купить хорошие и бюджетные продукты, чтобы приготовить что-то самостоятельно, но и посмотреть на местный колорит и, возможно, даже попробовать национальные блюда.

Изучите местную кухню

Заранее изучите кулинарные особенности места, куда вы едете. Так будет проще ориентироваться на месте. Например, если это средиземноморские страны, в большинстве ресторанов будет хорошая рыба и морепродукты. Если вы едете в Турцию, лучше идти туда, где готовят кебабы, а не пасту.

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