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41 минуту назад

Почему нельзя экономить на страховке в путешествии и как ее выбрать

Мира Маркина
Екатерина Фишбейнэксперт

Обычно туристы заботятся о том, чтобы на отдыхе было комфортно — отель на первой линии, окна номера с видом на море, а питание по системе "все включено". Но, отправляясь в поездку заграницу, в первую очередь, необходимо подумать о своем здоровье и приобрести страховой полис, чтобы в случае необходимости была возможность своевременно и бесплатно получить квалифицированную медицинскую помощь.

Почему нельзя экономить на страховке в путешествии и как ее выбрать
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

На что обратить внимание при выборе страхового полиса, рассказала Екатерина Фишбейн, руководитель онлайн турагентства Your Mango Tour.

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Зачем нужна страховка?

В путешествии может произойти все, что угодно — солнечный удар, укус насекомого, отравление, переохлаждение из-за долгого купания, травма во время активных занятий водными видами спорта и так далее. Поэтому самое важное, о чем следует позаботиться в момент выезда за пределы своей страны, —страховка. В какой бы уголок мира вы не отправились, за границей медицина всегда очень дорогая и самостоятельное лечение выльется в круглую сумму. Кроме того, в момент, когда требуется срочная медицинская помощь, не всегда можно сориентироваться что делать и в какую клинику обратиться. Страховой полис дает туристу гарантию того, что его примут в лечебном учреждении и своевременно окажут квалифицированную помощь без дополнительных затрат.
Екатерина Фишбейн
Екатерина ФишбейнРуководитель онлайн турагентства "Your Mango Tour"

Как выбрать страховой полис?

  1. В первую очередь проверьте, действительно ли есть принимающая компания в той стране, куда вы собираетесь поехать. Например, если вы приобретаете страховку в российской страховой компании, то обязательно выясните, каким образом будет осуществляться медицинское обслуживание, заключены ли у страховой компании контракты с клиниками, или же в другой стране есть аналогичная страховая компания, которая на месте направит вас в необходимую клинику по конкретному случаю.
  2. Очень важно выбрать страховку без доплат и дополнительных франшиз. Наличие франшизы в страховке будет означать то, что в случае использования страховки и обращения к врачу, вам придется на месте оплатить часть суммы за оказание услуг клиникой. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации и исключить незапланированные затраты на лечение, выбирайте страховой полис, который покроет все расходы.
  3. Внимательно ознакомьтесь с перечнем страховых случаев, предусмотренных страховкой. Обязательно изучите вопрос, входят ли несчастные случаи в пакет страховых услуг, какая сумма заложена в медицинскую страховку и сколько будет стоить оказание медицинской помощи в принимающей стране. Важно понять, покроет ли страховка расходы на лечение. Например, если сумма покрытия в страховке составляет 40 000 долларов, то для Египта это нормальная стоимость, которая покроет медицинские расходы в случае обращения в клинику на курорте. Но если эта сумма будет прописана в страховом полисе при поездке на Мальдивы и будет включать трансфер в госпиталь и лечение, то такой суммы точно не хватит, чтобы покрыть расходы. Поэтому при выборе пакета страхования крайне важно обратить внимание на сумму страхового покрытия.
  4. Если вы планируете заниматься экстремальными видами спорта, то следует расширить покрытие страховки. Травмы, полученные в результате занятий, например, водными лыжами или серфингом, в стандартный полис обычно не входят. Беременным мамочкам также следует позаботиться о расширении страховки, так как прием беременных женщин, анализы, роды не входят в туристическую страховку. В данном случае лучше доплатить, чем оказаться без медицинской помощи в столь уязвимом положении для женщины, ведь от этого зависит не только здоровье будущей мамы, но и малыша.
  5. Если страховка включена в туристический пакет, то очень важно, чтобы менеджер, который вас ведет, детально проконсультировал по всем вопросам и рассказал все нюансы. Лучше спросить напрямую, какие страховые случаи включены в страховку, что входит в лечение, куда обращаться в случае надобности, чтобы туристы понимали, за что они платят и как поступить в экстренной ситуации. Для расширения страховки можно обратиться в страховую компанию или сделать это через турагента.

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Что еще необходимо знать о туристической страховке?

Встречаются случаи, когда туристы, пребывая за границей, обращаются за лечением в страховую компанию и получают отказ на оплату медицинских услуг. Объясняется это тем, что они по каким-то причинам не могут оплатить лечение в настоящий момент. Такие ситуации бывают, это зависит от контрактов, которые заключены у клиники и у той страховой, услугами которой пользуются туристы. Это абсолютно нормально. В данном случае вы оплачиваете медицинские услуги самостоятельно, но при этом собираете чеки и после возвращения обращаетесь с ними в страховую компанию на территории своей страны. Уже на месте компания возмещает потраченную на лечение сумму.

И еще один очень важный момент! Чтобы получить медицинскую помощь за границей по страховому полису, надо обязательно заявить страховой о том, что вы нуждаетесь в оказании медицинских услуг, а они уже перенаправят запрос в клинику. Только по такому сценарию вам гарантировано бесплатное лечение в рамках приобретенного страхового полиса. Если вы обратитесь в клинику самостоятельно, то существует риск того, что страховая откажется покрывать расходы на лечение, если у компании нет контракта с клиникой, в которой вы получили медицинскую помощь.

Не экономьте на страховом полисе, это не только гарантия того, что вы получите качественную медицинскую помощь за границей, но и залог приятного спокойного отдыха!
Екатерина Фишбейн
Екатерина ФишбейнРуководитель онлайн турагентства "Your Mango Tour"
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