Почему нельзя экономить на страховке в путешествии и как ее выбрать

Встречаются случаи, когда туристы, пребывая за границей, обращаются за лечением в страховую компанию и получают отказ на оплату медицинских услуг. Объясняется это тем, что они по каким-то причинам не могут оплатить лечение в настоящий момент. Такие ситуации бывают, это зависит от контрактов, которые заключены у клиники и у той страховой, услугами которой пользуются туристы. Это абсолютно нормально. В данном случае вы оплачиваете медицинские услуги самостоятельно, но при этом собираете чеки и после возвращения обращаетесь с ними в страховую компанию на территории своей страны. Уже на месте компания возмещает потраченную на лечение сумму.



И еще один очень важный момент! Чтобы получить медицинскую помощь за границей по страховому полису, надо обязательно заявить страховой о том, что вы нуждаетесь в оказании медицинских услуг, а они уже перенаправят запрос в клинику. Только по такому сценарию вам гарантировано бесплатное лечение в рамках приобретенного страхового полиса. Если вы обратитесь в клинику самостоятельно, то существует риск того, что страховая откажется покрывать расходы на лечение, если у компании нет контракта с клиникой, в которой вы получили медицинскую помощь.



Не экономьте на страховом полисе, это не только гарантия того, что вы получите качественную медицинскую помощь за границей, но и залог приятного спокойного отдыха!

Екатерина Фишбейн Руководитель онлайн турагентства "Your Mango Tour"