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1 час назад

Как арендовать машину за границей

Мира Маркина

Очень часто в путешествиях просто необходима машина. Многие места, которые хочется посетить, недоступны на такси или общественном транспорте. Делимся лайфхаками, как арендовать автомобиль за границей, в материале "Рамблера".

Как арендовать машину за границей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Выбирайте известные сети проката машин

Крупные сети позволяют заранее забронировать нужную машину онлайн, и вы с меньшей вероятностью столкнетесь с обманом или убитым автомобилем. Конечно, такие международные компании есть не везде. В таком случае придется выбирать из того, что придется, и обращаться в местные прокатные конторы. Но будьте бдительны и внимательно изучите все, что подписываете!

Единственный минус — могут возникнуть проблемы с оплатой картой. В некоторых компаниях по прокату машин принимают только кредитки. Но в любом случае возьмите с собой наличные. Они могут пригодиться для залога.

Сделайте видео перед тем, как забрать машину

Никогда не пренебрегайте этим советом. Недобросовестные компании могут списать на вас повреждения, которые на самом были сделаны еще до вас кем-то другим. Обратите внимание на все, даже мелкие, царапины и укажите на них менеджеру при подписании договора.

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Изучите технические особенности автомобиля

Вам, конечно, расскажут, чем заправляться, в пункте проката, но лучше и самим заранее изучить основные технические характеристики автомобиля, чтобы в пути знать, с чем имеешь дело и не попасть в неприятную ситуацию, например, при поломке.

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