Как арендовать машину за границей

Очень часто в путешествиях просто необходима машина. Многие места, которые хочется посетить, недоступны на такси или общественном транспорте. Делимся лайфхаками, как арендовать автомобиль за границей, в материале "Рамблера".
Крупные сети позволяют заранее забронировать нужную машину онлайн, и вы с меньшей вероятностью столкнетесь с обманом или убитым автомобилем. Конечно, такие международные компании есть не везде. В таком случае придется выбирать из того, что придется, и обращаться в местные прокатные конторы. Но будьте бдительны и внимательно изучите все, что подписываете!
Единственный минус — могут возникнуть проблемы с оплатой картой. В некоторых компаниях по прокату машин принимают только кредитки. Но в любом случае возьмите с собой наличные. Они могут пригодиться для залога.
Никогда не пренебрегайте этим советом. Недобросовестные компании могут списать на вас повреждения, которые на самом были сделаны еще до вас кем-то другим. Обратите внимание на все, даже мелкие, царапины и укажите на них менеджеру при подписании договора.
Вам, конечно, расскажут, чем заправляться, в пункте проката, но лучше и самим заранее изучить основные технические характеристики автомобиля, чтобы в пути знать, с чем имеешь дело и не попасть в неприятную ситуацию, например, при поломке.