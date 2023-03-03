Как арендовать машину за границей

Очень часто в путешествиях просто необходима машина. Многие места, которые хочется посетить, недоступны на такси или общественном транспорте. Делимся лайфхаками, как арендовать автомобиль за границей, в материале "Рамблера".

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Выбирайте известные сети проката машин

Крупные сети позволяют заранее забронировать нужную машину онлайн, и вы с меньшей вероятностью столкнетесь с обманом или убитым автомобилем. Конечно, такие международные компании есть не везде. В таком случае придется выбирать из того, что придется, и обращаться в местные прокатные конторы. Но будьте бдительны и внимательно изучите все, что подписываете!

Единственный минус — могут возникнуть проблемы с оплатой картой. В некоторых компаниях по прокату машин принимают только кредитки. Но в любом случае возьмите с собой наличные. Они могут пригодиться для залога.

Сделайте видео перед тем, как забрать машину

Никогда не пренебрегайте этим советом. Недобросовестные компании могут списать на вас повреждения, которые на самом были сделаны еще до вас кем-то другим. Обратите внимание на все, даже мелкие, царапины и укажите на них менеджеру при подписании договора.

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