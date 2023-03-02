Куда поехать в марте: 3 варианта на разный бюджет

Отдохнуть в марте после долгой зимы не только приятно, но и выгодно. Потому что в этом месяце целых 22 рабочих дня. И за них вы получите полноценные отпускные (в сравнении с февралем и маем). Куда можно отправиться в ближайшее время, читайте в материале «Рамблера».

Для легких на подъем

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В марте весна еще не спешит вступить в свои права. Если вам не терпится окунуться в атмосферу тепла и ласкового солнца, обратите внимание на горящие туры. В начале весны можно поехать на Шри-Ланку (но будьте готовы к краткосрочным тропическим ливням), Гоа, Мальдивы, Кубу, в Таиланд, ОАЭ намного выгоднее, чем летом или зимой. Цены на путевки начинаются от 40 тысяч рублей. Бонус – комфортная для плавания температура моря при отсутствии зноя. В Египет рекомендуем поехать уже в конце месяца, когда закончится межсезонье.

Любителям горнолыжного отдыха

Прокатиться на лыжах или сноуборде все еще можно в начале весны. Например, на склоне «Большого Вудъявра» – крупнейшего горнолыжного курорта Северо-Запада России. Хорошие трассы есть как для опытных, так и для начинающих спортсменов, а также прокат оборудования, инструкторы и необходимая инфраструктура. Всего трасс 25, поэтому остановиться на этом курорте можно на несколько дней и хорошо провести время.

Также в марте снижаются цены на туры в Шерегеш, Архыз, Приэльбрусье, на Домбай и Красную поляну. Стоимость недельного отпуска (проживание с перелетом из Москвы) начинается от 19 тысяч в среднем.

Соскучившимся по Европе

Тепло и комфортно сейчас в Сербии. Кстати, здесь можно отправиться и на горнолыжный курорт, и посетить десятки культурных достопримечательностей, и поправить здоровье. Мартовская погода располагает к долгим пешим прогулкам с перерывами на дегустацию балканской кухни. Виза для посещения этой страны не нужна. Стоимость жилья начинается от трех тысяч рублей в сутки. Лететь придется с пересадками, такие рейсы дешевле примерно в два раза. Но опытные путешественники знают: порой вынужденная остановка позволяет расширить географию поездок, например, если есть возможность покинуть транзитный аэропорт.