8 простых действий, которые избавят от страха перед полетом

Мы все слышали поговорку «у вас больше шансов погибнуть в машине, чем в авиакатастрофе», но это мало утешает тех, кого по понятным причинам немного беспокоит мысль о полете на металлической птице на высоте в несколько тысяч метров над землей. "Рамблер" разбирался, как преодолеть свой страх перед полетами.

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В то время как клинический диагноз авиофобии — страха перед полетами — встречается довольно редко, по некоторым оценкам , он затрагивает только 2,5 процента населения, общее беспокойство по поводу полета встречается гораздо чаще.

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Некоторые пассажиры боятся слишком долго находиться в замкнутом пространстве, другим не нравится высота, а некоторые боятся, что могут случайно открыть дверь самолета во время полета. Кроме того, некоторые пассажиры беспокоятся о микробах и вирусах, а другие просто переживают, потому что никак не могут повлиять на процесс.

Каким бы ни был ваш триггер, есть много способов уменьшить тревогу.

Разберитесь в турбулентности

Турбулентность — это не что иное, как шаткие ветровые потоки, которые заставляют самолеты немного раскачиваться, совсем так же как при движении по ухабистой дороге или плавания по неспокойному морю. А если серьезно, беспокоиться не о чем: самолеты специально разработаны для того, чтобы справляться с турбулентностью и минимизировать ее.

«Когда вы смотрите в окно и видите, как крыло качается вверх и вниз, когда самолет испытывает турбулентность, не бойтесь, что борт вот-вот развалится.

Вместо этого будьте благодарны этим крыльям, потому что эти изгибающиеся крылья подобны амортизаторам, работающим, чтобы сгладить ухабистую езду по грунтовой проселочной дороге», — объясняет пилот Корри Франке.

Кроме того, в наши дни технология используется для прогнозирования зон турбулентности, чтобы пилоты могли избежать их и обеспечить максимально плавный полет.

Узнайте о функциях безопасности

Самолеты многим кажутся чем-то волшебным. Они издают странные звуки и вызывают особенные ощущения. Они сложны. И они работают в системе, непонятной для обычного человека.

Так что изучите, как в самолетах обеспечивается безопасность. Знание того, что вы готовы справиться с различными сценариями, может облегчить любое беспокойство.

Изучите предмет

Вы также можете просмотреть видеоролики обо всех испытаниях, которые должны пройти самолеты, прежде чем их допустят к полетам, от стресс-тестов, показывающих, насколько могут сгибаться крылья, до экстремальных летных испытаний, которые расширяют возможности самолета. Самолеты действительно тяжелые.

Поговорите с бортпроводниками

Стюардессы всегда к вашим услугам. Они обучены справляться с обмороками, гипервентиляцией и целым рядом различных инцидентов, которые могут произойти в самолете.

Они также являются экспертами по безопасности полетов: авиакомпании требуют, чтобы бортпроводники проходили очное обучение один раз в год, и это дополняется регулярным онлайн-обучением, чтобы убедиться, что они в курсе действий в чрезвычайных ситуациях. Их приоритетом номер один является обеспечение безопасности пассажиров. Так что знайте, вы в надежных руках.

Возьмите урок

Люди, как правило, не боятся летать; они опасаются того, чего не знают, или боятся потерять контроль. Устраните эту проблему, взяв урок пилотирования — если не на реальном самолете, то хотя бы на симуляторе. Таким образом, когда вы сядете на следующий рейс в качестве пассажира, у вас будет гораздо более полное представление о том, как работает самолет.

Выберите правильное место

Одна из немногих вещей, которую пассажиры могут контролировать в полете, — это выбор места. После того, как вы определили, чего именно вы боитесь, когда дело доходит до полета, используйте выбор места, чтобы избежать триггеров. Если вы боитесь высоты, держитесь подальше от окон. Но если вам нужно постоянно знать, что происходит снаружи, займите место у окна. Места у прохода могут быть полезны для тех, кто испытывает клаустрофобию или беспокойство и нуждается в свободном передвижении.

Обратитесь к профессионалу

Если страх действительно парализует вас, вероятно, вам лучше обратиться за профессиональной помощью.

Специалисты в области психического здоровья могут помочь людям преодолеть страх перед полетом с помощью когнитивно-поведенческой терапии и предотвращения воздействия и реакции»,

Врачи также могут прописать успокаивающие препараты, которые, безусловно, могут помочь.

Есть и альтернативные методы, вроде гипноза. Во время гипноза подсознание можно запрограммировать на освобождение от страха и беспокойства. Фобия полета обычно вызывается событием в прошлом, таким как турбулентный полет, клаустрофобный опыт или даже когда родитель когда-то выразил страх перед полетом.

Отвлекайтесь и продолжайте летать

Некоторые люди могут отвлечься хорошим фильмом или аудиокнигой, которые заставляют забыть о том, что вы сейчас в воздухе. Заранее подготовьте самые интересные для вас занятия, которые увлекут ваши фантазии даже в воздухе. Возьмите с собой любимый перекус и какое-то дело, на которое у вас давно не хватало времени. Так, у вас будет даже приятное предвкушение полета, ведь впереди вас будут ждать несколько часов отдыха, любимой книжки, сна и перекуса шоколадками.