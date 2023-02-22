Шесть советов бортпроводников, которые сделают полет комфортным

Для многих из нас путешествие на самолете становится стрессом. "Рамблер" разбирался в советах бортпроводников, которые помогут комфортнее переносить полеты.

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Изучите требования к багажу

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Заранее взгляните на правила регистрации и ручной клади в самолете, чтобы случайно не перегрузить вещи и не тратить лишние деньги в аэропорту.

Бортпроводники рекомендуют дважды проверять правила перевозки багажа авиакомпании каждый раз, когда вы летите, чтобы убедиться, что вы упаковываете вещи соответствующим образом и не превышаете размер и вес зарегистрированного багажа и ручной клади».

Упаковка

Если вы хотите взять с собой багаж, но упаковываете громоздкую одежду, например куртки, попробуйте положить их ровно друг на друга на самое дно чемодана.

Для более легких вещей, таких как футболки, попробуйте свернуть их. Упаковочные рулоны и пакеты — это простой способ помочь вам упорядочить одежду по функциям и элементам, и вы можете использовать их же для разделения грязной одежды.

Покупайте хорошие чемоданы и отмечайте их

Путешественникам следует искать прочные чемоданы, которые облегчат путешествие. Такие функции, как индикаторы веса, вращающиеся колеса и мягкие ручки, могут улучшить ваше путешествие и сделать его более комфортным.

Бортпроводники рекомендуют использовать жесткий чемодан независимо от того, планируете ли вы регистрировать свой багаж или брать собой в салон. Сумки с жестким корпусом сохраняют свою форму и помогают сжимать одежду, а это значит, что вы можете поместить больше вещей, не беспокоясь о том, что выпуклый багаж не поместится в верхние багажные полки. Чемоданы с жестким корпусом, помогут защитить все, что вы упаковали, и облегчить чистку сумки.

Сделайте свой багаж легко заметным, чтобы в попыхах не спутать его. Упростите себе задачу, прикрепив отличительную бирку или привязав красочную ленту к ручке перед регистрацией. Если ничего не найдется, просто привяжите к ручке любой пакет. Тогда на ленте вы не будете смотреть на все красные чемоданы, а быстро найдете именно свой "отмеченный" багаж.

Не допускайте обезвоживания на протяжении всей поездки

Вы забронировали билеты, упаковали нужные вещи и нашли лучший чемодан. Теперь пришло время привести свое тело в порядок.

Зная, что полеты на больших высотах могут привести к обезвоживанию, многие бортпроводники начинают свой день с подготовки своего тела к полету, чтобы избежать усталости.

Поэтому стоит хорошо и правильно позавтракать, избегая сахара и соли. Во время полета важно убедиться, что вы пьете воду, чтобы поддерживать водный баланс организма. Это может показаться простой вещью, но употребление достаточного количества воды и подготовка тела к большим высотам могут сделать любой полет легче.

И увлажняйте кожу

Не забывайте о коже. Кожа может сохнуть во время длительных полетов из-за длительных периодов большой высоты и повышенного давления.

Бортпроводники рекомендуют держать под рукой увлажняющий крем для путешествий и наносить его каждые час или два

Еще один прием для длительного увлажнения кожи, который нужно применить перед тем, как заснуть, — это нанести лосьон на ноги, а затем надеть сверху пару носков перед сном.

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