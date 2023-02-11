Насущный вопрос: ручная кладь — это сколько сумок

Сколько сумок можно взять в ручную кладь и какой она должна быть по нормам провоза вещей.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Рассмотрим общие требования большинства авиакомпаний. В отдельных частных случаях правила могут отличаться. Подробнее читайте в материале "Рамблера".

Для начала необходимо напомнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя провозить в салоне самолета:

Жидкости объемом более 100мл

Ножи и другие острые предметы

Огнестрельное оружие

Что считать ручной кладью

Ручной кладью может считаться как рюкзак или дамская сумочка, так и чемодан. Главное, чтобы размеры не превышали габаритов, заявленных авиакомпанией.

Можно ли брать больше одной сумки в ручную кладь

Мало кто знает, но в некоторых авиакомпаниях в ручную кладь могут быть включены все сумки, рюкзаки, чемоданы и т.д., если их совокупный вес и габариты не превышают заявленных норм. Основное требование - соответствие весовым параметрам.

Стоит отметить, что практика, когда в авиакомпаниях разрешают брать больше одной сумки в ручную кладь, не особенно распространены. Поэтому необходимо уточнить правила непосредственно в той авиакомпании, услуги которой интересуют путешественника.

Лайфхак