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1 час назад

Насущный вопрос: ручная кладь — это сколько сумок

Стелла Шмель

Сколько сумок можно взять в ручную кладь и какой она должна быть по нормам провоза вещей.

Насущный вопрос: ручная кладь — это сколько сумок
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Рассмотрим общие требования большинства авиакомпаний. В отдельных частных случаях правила могут отличаться. Подробнее читайте в материале "Рамблера".

Для начала необходимо напомнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя провозить в салоне самолета:

  • Жидкости объемом более 100мл
  • Ножи и другие острые предметы
  • Огнестрельное оружие

Что считать ручной кладью

Ручной кладью может считаться как рюкзак или дамская сумочка, так и чемодан. Главное, чтобы размеры не превышали габаритов, заявленных авиакомпанией.

Можно ли брать больше одной сумки в ручную кладь

Мало кто знает, но в некоторых авиакомпаниях в ручную кладь могут быть включены все сумки, рюкзаки, чемоданы и т.д., если их совокупный вес и габариты не превышают заявленных норм. Основное требование - соответствие весовым параметрам.

Пассажир не захотел доплачивать за багаж, сломал чемодан и прославился

Стоит отметить, что практика, когда в авиакомпаниях разрешают брать больше одной сумки в ручную кладь, не особенно распространены. Поэтому необходимо уточнить правила непосредственно в той авиакомпании, услуги которой интересуют путешественника.

Лайфхак

На самом деле в большинстве авиакомпаний существует такое понятие как "личные вещи". Поэтому в некоторых случаях дамские сумочки и прочие вещи небольшого объема классифицируют как личные, их можно пронести дополнительно к ручной клади. Это должен быть небольшой предмет, который помещается в пространстве под сиденьем.

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