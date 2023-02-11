Насущный вопрос: ручная кладь — это сколько сумок

Сколько сумок можно взять в ручную кладь и какой она должна быть по нормам провоза вещей.
Рассмотрим общие требования большинства авиакомпаний. В отдельных частных случаях правила могут отличаться. Подробнее читайте в материале "Рамблера".
Для начала необходимо напомнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя провозить в салоне самолета:
Ручной кладью может считаться как рюкзак или дамская сумочка, так и чемодан. Главное, чтобы размеры не превышали габаритов, заявленных авиакомпанией.
Мало кто знает, но в некоторых авиакомпаниях в ручную кладь могут быть включены все сумки, рюкзаки, чемоданы и т.д., если их совокупный вес и габариты не превышают заявленных норм. Основное требование - соответствие весовым параметрам.
Стоит отметить, что практика, когда в авиакомпаниях разрешают брать больше одной сумки в ручную кладь, не особенно распространены. Поэтому необходимо уточнить правила непосредственно в той авиакомпании, услуги которой интересуют путешественника.
На самом деле в большинстве авиакомпаний существует такое понятие как "личные вещи". Поэтому в некоторых случаях дамские сумочки и прочие вещи небольшого объема классифицируют как личные, их можно пронести дополнительно к ручной клади. Это должен быть небольшой предмет, который помещается в пространстве под сиденьем.