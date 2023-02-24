Почему еда в самолете кажется такой невкусной

Сколько раз вы жаловались, что еда в самолете пресная и безвкусная? Согласно исследованиям, причиной плохого вкуса еды является не ошибка поваров, а просто изменение нашего восприятия вкусов в воздухе. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Институт Фраунгофера, исследовательская организация, базирующаяся в Германии, провела исследование, почему блюдо, которое было бы вполне приемлемым в ресторане, кажется безвкусным в воздухе. В имитации салона самолета исследователи пробовали продукты как на уровне моря, так и в условиях повышенного давления, и различия во вкусе были поразительными.

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Воздух в кабине на 15% суше, чем воздух на земле

Чтобы поддерживать давление внутри салона, авиакомпании должны тщательно регулировать воздух внутри. Это связано с изменением состава воздуха, которым мы дышим. Воздух в салонах самолетов намного суше, чем воздух, которым мы дышим на земле. В некоторых случаях она даже суше, чем в пустынях.

В такой среде ваши вкусовые и обонятельные способности начинают нарушаться. На самом деле обоняние начинает ухудшаться в тот момент, когда вы садитесь в самолет, но резко падает, как только самолет начинает набирать высоту. Это делает пассажиров более обезвоженными и увеличивает сухость во рту. Например, вино, которое люди выбирают в самолете, в воздухе кажется более кислым.

Давление внутри кабины ниже, чем на земле

Телесные жидкости пассажира в воздухе будут двигаться вверх, а носовые полости опухнут. Отек портит наши вкусовые рецепторы, делая вкус еды непривлекательным. Это как обедать, будучи простуженными. Больной человек далеко не лучший дегустатор.

Кабины герметичные и холодные

Кроме того, исследователи обнаружили, что более низкая температура и давление воздуха в самолете затрудняют обнаружение одорантов, которые представляют собой переносимые по воздуху молекулы, стимулирующие сенсорные клетки носа и играющие важную роль в процессе дегустации. По сути, в самолете труднее унюхать что-то, а значит, труднее и ощутить вкус.

Высокий уровень шума при перелете

Полетные шумы включают вибрации воздуха, ударяющего о корпус, а также рев двигателей и ветра. В совокупности они производят довольно постоянный «шум», который может достигать 85 децибел, что эквивалентно гулу города. Это может показаться странной причиной того, что еда кажется безвкусной, но исследователи обнаружили, что громкие звуки подавляют нашу способность ощущать сладкий вкус.

На самом деле, в 2008 году сотрудники авиакомпании Lufthansa заметили, что пассажиры пьют столько же томатного сока, сколько пива на рейсах — шокирующее открытие для немецкой авиакомпании, поскольку немцы традиционно любят пиво. 48 участников пробовали вкусы как в тихой комнате, так и в комнате, похожей на салон самолета. Каждый доброволец оценивал продукты по вкусу и указывал, насколько они ему понравились. Фоновый шум приводил к тому, что продукты оценивались как менее соленые или сладкие. Они также воспринимались как более хрустящие. Исследователи пришли к выводу, что «кабина самолета» подавляет способность людей ощущать сладкие ароматы.

Метод производства продуктов питания отличается

В плохой еде нельзя винить только условия в салоне. Также возможно, что еда действительно не такая вкусная. Приготовить и подать вкусную еду на несколько сотен человек над облаками — задача не из легких. В соответствии со стандартами безопасности пищевых продуктов все блюда должны готовиться на земле, что требует, чтобы пища была крепкой. Такие требования к массовому производству определенно связывают руки шеф-повару. Конечный продукт может не совпадать с тем, что они себе представляли, поскольку пища, которую они готовят, проходит множество испытаний перед употреблением.