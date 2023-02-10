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2 часа назад

Как понять, что отель не оправдает ожиданий: 5 тревожных сигналов

Мира Маркина

В какой бы стране вы ни находились, плохой отель может изрядно подпортить впечатление об отпуске. Чтобы объект размещения наверняка оправдал ваши ожидания, важно обращать внимание на тревожные сигналы еще до прибытия. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Как понять, что отель не оправдает ожиданий: 5 сигналов
Фото: UnsplashUnsplash

Шторка вместо створок в ванной

Клеенка, закрывающая ванну, существенно дешевле, чем установка душевой кабины. Вот почему в бюджетных отелях часто можно встретить именно шторки. Они могут прилипать к телу, что уже негигиенично. Кроме того, занавеску в ванной важно менять не реже, чем каждые полгода, но в отеле это правило вряд ли будут соблюдать.

Ковролин

Увидели на фото номера ковролин? Обратите внимание на свежесть ремонта. Если ремонт был сделан давно, вероятно, ковер в номере уже сложно назвать чистым. Даже в домашних условиях почистить ковролин от пятен бывает крайне сложно, что уж говорить об отелях с высокой проходимостью.

На фото нет окна

Чаще всего, если в номере отеля есть окна, на фото вы непременно их увидите. Если на кадрах окон нет, вполне вероятно, что их не будет и по прибытии. В случае сомнений не поленитесь уточнить этот нюанс у сотрудника отеля по телефону.

Много фото деталей

Нередко, чтобы отвлечь внимание туристов от несвежего ремонта или слишком маленькой комнаты, отельеры публикуют крайне много фото деталей: прикроватных тумбочек, ваз, чайников и не только.

Как выглядит отель, где постояльцам запрещено облизывать стены

На Google Street нет нужного здания

Порой недобросовестные владельцы гостиниц публикуют на своих сайтах фото чужих отелей. Чтобы удостовериться, что вам не придется столкнуться с таким сюрпризом, внесите адрес объекта размещения в электронные карты и осмотрите здание отеля при помощи Google Street.

Лайфхаки,Google,
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