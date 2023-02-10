Как понять, что отель не оправдает ожиданий: 5 сигналов

В какой бы стране вы ни находились, плохой отель может изрядно подпортить впечатление об отпуске. Чтобы объект размещения наверняка оправдал ваши ожидания, важно обращать внимание на тревожные сигналы еще до прибытия. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Фото: Unsplash Unsplash

Шторка вместо створок в ванной

Клеенка, закрывающая ванну, существенно дешевле, чем установка душевой кабины. Вот почему в бюджетных отелях часто можно встретить именно шторки. Они могут прилипать к телу, что уже негигиенично. Кроме того, занавеску в ванной важно менять не реже, чем каждые полгода, но в отеле это правило вряд ли будут соблюдать.

Ковролин

Увидели на фото номера ковролин? Обратите внимание на свежесть ремонта. Если ремонт был сделан давно, вероятно, ковер в номере уже сложно назвать чистым. Даже в домашних условиях почистить ковролин от пятен бывает крайне сложно, что уж говорить об отелях с высокой проходимостью.

На фото нет окна

Чаще всего, если в номере отеля есть окна, на фото вы непременно их увидите. Если на кадрах окон нет, вполне вероятно, что их не будет и по прибытии. В случае сомнений не поленитесь уточнить этот нюанс у сотрудника отеля по телефону.

Много фото деталей

Нередко, чтобы отвлечь внимание туристов от несвежего ремонта или слишком маленькой комнаты, отельеры публикуют крайне много фото деталей: прикроватных тумбочек, ваз, чайников и не только.

На Google Street нет нужного здания