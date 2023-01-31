Что чаще всего крадут в самолетах

Некоторые пассажиры любят привозить из поездок необычные сувениры. Вместо того, чтобы покупать магниты на холодильник и статуэтки, туристы воруют какие-либо вещи с борта самолета. Так как видеокамер там нет, а стюардессы не могут следить за каждым пассажиром, авиакомпании вынуждены за свой счет все это компенсировать.

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О том, какие вещи чаще всего воруют с борта самолета — в материале “Рамблера”.

Спасательный жилет

Преимущественно это вещь воруют с авиарейсов, прилетающих на Ибицу. Об этом рассказала стюардесса одного из европейских лоукостеров. По ее словам, после приземления экипаж тщательно проверяет наличие спасательных жилетов под каждым креслом.

Дело в том, что в одном из клубов Ибицы проходит постоянная акция — тот, кто приходит в спасательном жилете из самолета, может войти в помещение бесплатно. В итоге молодежь, прилетающая на курорт, ворует спасательные жилеты из самолетов. Это постоянно провоцирует задержки рейсов и может стоить безопасности пассажиров.

Плед

В связи с пандемией коронавируса пледы на борту выдают не все авиакомпании. Однако пассажиры часто крадут их после рейса. Бортпроводники точно не могут сказать, осознанно ли это делают люди, так как многие действительно забывают отдать пледы и уносят их с собой.

Однако довольно часто авиакомпании добровольно отдают пледы пассажирам. Например, если человек прилетел в легкой одежде в холодную страну, то может спросить бортпроводников, может ли он забрать плед. Как правило, ему отвечают согласием.

Инструкция по безопасности