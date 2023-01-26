Зачем бортпроводники на самом деле носят галстуки

Униформа бортпроводников различных авиакомпаний строго регламентирована, но правила зависят от конкретного перевозчика. Так, стюардессы должны носить платок, а бортпроводники обязаны надевать галстук. Однако у них это — не самый обычный элемент гардероба. О том, зачем на самом деле нужен галстук — в материале “Рамблера”.

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Зачем галстук бортпроводникам

В первую очередь галстук нужен для того, чтобы пассажиры могли распознать авиакомпанию. У каждой из них есть свои корпоративные цвета, которые ассоциируются с этим брендом. Таким образом, авиакомпании повышают лояльность пассажиров к авиаперевозчику.

Также, как и платок стюардессы, бортпроводники могут использовать его в чрезвычайной ситуации. Например, прикрыть нос и рот в случае задымления. Так бортпроводники смогут оставаться в сознании и оказывать помощь пассажирам. Также галстук используют как яркую отличительную деталь, которой можно привлечь внимание при поисковых операциях.

Именно галстук в качестве аксессуара был выбран для того, чтобы мужчина на борту выглядел более презентабельно и компетентно. Авиакомпании хотят, чтобы пассажиры доверяли бортпроводникам, поэтому они должны носить галстуки.

Почему галстук — подделка

На самом деле, галстуки, которые носят бортпроводники и пилоты, — на самом деле поддельные. Они не представляют собой ленту, завязанную как галстук. На самом деле часть, которая выглядит, как галстук, прикреплена к рубашке с помощью специальных липучек, которые легко отделить.