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1 час назад

Смертельные опасности, которые подстерегают на пляжах разных стран

Мария Каткова

На пляже большинство людей расслабляются и теряют бдительность, так как находятся на отдыхе. На самом деле и на суше, и в воде человека подстерегают смертельные опасности и лучшее заранее о них знать, чтобы не попасть в серьезную ситуацию. О том, что подстерегает человека на пляже — в материале “Рамблера”.

Смертельные опасности, которые подстерегают на пляжах
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Подводные обитатели

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Особенно опасны морские обитатели, если вы отдыхаете в экзотических странах. Если вы думаете, что на Черном море нет опасных рыб, то вы ошибаетесь. В каждом море есть своя экосистема, которая включает в себя ядовитых рыб и других подводных животных. На одних курортах вы можете встретить скатов с шипом на хвосте, на других — медуз, на третьих — морских ежей. Перед тем, как отправиться на курорт, внимательно изучите морскую флору и фауну и будьте начеку. Также стоит обратить внимание на пляж около вашего отеля. Как правило, перед входом посетителей заранее предупреждают об опасных морских обитателях пляжа.

Подводное течение

Ежегодно несколько десятков людей в России погибают из-за подводного течения. Они заплывают за буйки, уверенные в своих способностях, но не могут выплыть из-за подводного течения. Если вы пытаетесь приплыть к берегу, но стоите на месте, возможно, вы попали в такую ситуацию. В таком случае вам нужно плыть вдоль берега, а не против течения или лягте на спину и дрейфуйте. В таком случае важно избегать камней, рифов и мостов, чтобы не удариться об тяжелые конструкции.

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Кишечные инфекции

Подхватить на отдыхе ротавирус для некоторых путешественников уже стало традицией. Как правило, инфекции появляются из-за того, что в организм попадает зараженная морская вода. Поэтому, чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, после купания в море нужно обязательно мыть руки. Во-вторых, ни в коем случае нельзя глотать воду. В третьих, после того, как вы вышли из воды, лучше умыться и прополоскать рот. Для взрослых ротавирус не так опасен, как для детей. Однако можно заразиться и другими, более опасными инфекционными заболеваниями.

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