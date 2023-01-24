Смертельные опасности, которые подстерегают на пляжах

На пляже большинство людей расслабляются и теряют бдительность, так как находятся на отдыхе. На самом деле и на суше, и в воде человека подстерегают смертельные опасности и лучшее заранее о них знать, чтобы не попасть в серьезную ситуацию. О том, что подстерегает человека на пляже — в материале “Рамблера”.

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Подводные обитатели

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Особенно опасны морские обитатели, если вы отдыхаете в экзотических странах. Если вы думаете, что на Черном море нет опасных рыб, то вы ошибаетесь. В каждом море есть своя экосистема, которая включает в себя ядовитых рыб и других подводных животных. На одних курортах вы можете встретить скатов с шипом на хвосте, на других — медуз, на третьих — морских ежей. Перед тем, как отправиться на курорт, внимательно изучите морскую флору и фауну и будьте начеку. Также стоит обратить внимание на пляж около вашего отеля. Как правило, перед входом посетителей заранее предупреждают об опасных морских обитателях пляжа.

Подводное течение

Ежегодно несколько десятков людей в России погибают из-за подводного течения. Они заплывают за буйки, уверенные в своих способностях, но не могут выплыть из-за подводного течения. Если вы пытаетесь приплыть к берегу, но стоите на месте, возможно, вы попали в такую ситуацию. В таком случае вам нужно плыть вдоль берега, а не против течения или лягте на спину и дрейфуйте. В таком случае важно избегать камней, рифов и мостов, чтобы не удариться об тяжелые конструкции.

Кишечные инфекции