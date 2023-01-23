Туристка описала отдых в Дахабе словами «не для слабонервных»

Путешественница из России отправилась на непопулярный у туристов курорт Дахаб. Он находится в Египте. Однако мечта об отдыхе в аутентичном месте так и не стала реальностью. О своей поездке женщина рассказала порталу «Тонкости туризма».

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Туристка потратила на десятидневный тур в египетский Дахаб 100 тысяч рублей. На отдых женщина отправилась с попутчиком. Жили путешественники в отеле категории «четыре звезды» по системе all inclusive. Однако поездка на курорт разочаровала их.

«На улицах бедуинской деревни находиться просто опасно. Везде какие-то пьяные (или не только) странного вида личности. На улицах гниющие кучи мусора, очень много трупов бродячих животных», — рассказала читательница.

Дикие пляжи и окрестности Дахаба, по словам туристки, тоже грязные. Местные жители нередко нарушают режим тишины. На оборудованных пляжах вход в море неудобный, каменистый. И чаще всего на них можно встретить толпы «непонятных людей, туристов и верблюдов».

Погода на Дахабе зимой ветреная и холодная. Поэтому автор отзыва назвала курорт худшим вариантом для отдыха в Египте зимой.