Кому и сколько нужно давать чаевых в отеле

Чаевые в отеле — довольно редкая практика, но необходимая. С помощью них постояльцы могут выразить свою благодарность персоналу за высокий сервис. Кроме того, если вы хорошо относитесь к служащим отеля и приехали надолго, вам могут делать различные сюрпризы и помогать во многих вопросах. О том, сколько и кому нужно давать чаевых — в материале “Рамблера”.

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В какой валюте давать

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Лучше всего давать чаевые в долларах, если валюта не запрещена в данной стране. Дело в том, что во многих странах курс доллара стабилен и устанавливается государственными органами. Если у вас есть лишние монеты, то лучше оставить их на чай. Также можно оставлять в местной валюте — это также распространенная практика. Ни в коем случае нельзя оставлять деньги в валюте вашей страны — их могут принимать везде и тогда оплата будет бесполезной.

Кому давать чаевые

Чаевые можно давать уже сразу при въезде в отель. В хороших и дорогих отелях туристов встречает портье. После того, как вас зарегистрировали, вам с багажом необходимо добраться до номера. Носильщик и портье помогают вновь прибывшим поднят чемоданы наверх. Поэтому вы можете не таскать их по лестницам. Иногда багаж поднимают вместе с туристами, а в некоторых случаях носильщик доставляет их в номер по грузовому лифту.

Когда ваш багаж окажется на месте, лучше дать носильщику на чай в благодарность за его работу. Если у вас еще нет валюты, спросите, как можно отблагодарить его с помощью карты — многие отели имеют свои сервисы электронных чаевых.

Также важно давать чаевые уборщице. Как правило, туристы с ней не встречаются, поэтому лично передать деньги не выйдет. В таком случае чаевые лучше оставить на прикроватной тумбочке и приложить к ним записку. В некоторых отелях уборщицы сами забирают деньги, которые находят на открытом пространстве в номере, но в хороших отелях они деньги не берут, если рядом с ними нет специальных пометок.

Чаевые можно отдать официанту, если в вашем отеле есть ресторан а-ля карт. В таком случае чаевые оставляются, как и в обычном ресторане.

Сколько оставлять денег

Как правило, сумма чаевых зависит от того, сколько вы потратили на проживание в отеле или на ужин в ресторане. Сумма может варьироваться от одного-двух долларов (или эквиваленте в местной валюте), а также достигать 10% стоимости проживания за одну ночь в отеле.