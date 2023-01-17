Почему бизнес-класс располагают в носовой части самолета

Хвостовая часть авиалайнеров считается более безопасной, чем носовая. Тем не менее, места повышенной комфортности в бизнес-классе располагают именно в начале самолета. Почему же так происходит? Читайте об этом в материале «Рамблера».

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Несмотря на то, что хвост самолета считают наиболее безопасной зоной, вероятность выжить при крушении даже там, на самом деле, ненамного выше. Учитывая то, что авиакатастрофы довольно редки, этим фактом при расположении эконом- и бизнес-классов решили пренебречь в пользу удобства для пассажиров второго.

Расположение в носовой части самолета считается более комфортным по нескольким причинам.

Во-первых, пассажиры здесь практически не ощущают тряску и воздействие турбулентности.

Во-вторых, после приземления летящие первым классом выйдут из самолета быстрее других, поскольку этот отсек находится ближе к двери.

Третья причина – больше места, меньше соседей и более тихо. Полет с большей вероятностью пройдет без неприятных инцидентов.