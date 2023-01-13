Почему в поездах больше не закрывают туалеты

Раньше туалеты в поезде были другими. Ими можно было пользоваться только после того, как поезд тронется и проедет определенное количество километров. В связи с этим после остановок в туалет выстраивались большие очереди. Теперь в большинстве новых поездов туалеты не закрывают, и на это есть одна веская причина. О том, почему на станциях больше не закрывают туалеты — в материале “Рамблера”.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Почему туалеты закрывали раньше

Для того, чтобы понять, почему туалеты не закрывают сейчас, нужно разобраться, для чего это делали раньше. В предыдущих модификациях поездов дальнего следования биотуалетов не было. Он представлял собой металлический унитаз, у которого была “педаль”. Она открывала люк, который сбрасывал отходы на железнодорожные пути.

А теперь представьте, что бы происходило на вокзалах, если бы туалеты были открыты. Ежедневно из крупных городов отходит больше 10 поездов дальнего следования. В каждом вагоне располагается 2-3 туалета. Что бы происходило на вокзалах и станциях, если бы отходы из каждого вагона сбрасывались на рельсы? Стоял бы, как минимум, неприятный запах. Поэтому туалеты на станциях закрывали.

По этой же причине в туалетах стоял неприятный запах. Отходы практически не смывались небольшим количеством воды, который подавался из сливного бака. С тех пор боковое место у туалета считается самым неприятным, хотя в современных поездах запаха нет и дверь в вагон не хлопает.

Что происходит с туалетами сейчас

Во многих поездах теперь расположены вакуумные или биотуалеты, которые подразумевают, что отходы отправляются в специальный резервуар. На санитарных остановках происходит ассенизация этих туалетов, поэтому они функционируют даже на дальних расстояниях.