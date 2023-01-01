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1 час назад

Чем на самом деле выгодны боковушки в поездах

Мария Каткова

Многие путешественники, предпочитающие поезда, стараются избегать боковых мест, так как считают их неудобными. На самом деле, у них есть свои плюсы. О них — в материале “Рамблера”.

Чем на самом деле выгодны боковушки в поездах
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ниже цена

Спальные места на боковых полках менее востребованы, чем купе. Поэтому они, как правило, дешевле. Если вы планируете бюджетное путешествие и передвигаетесь на поезде, то обязательно берите место на боковой полке. Перед отправлением поезда можно купить такое место по сниженной цене, скидка может достигать 60-70%.

Всегда есть места

Если вам надо экстренно куда-то уехать и нет другого пути, кроме поезда, вас всегда спасет боковое место. Они всегда доступны, даже если до отправления поезда остается 10 минут.

Уютное место для одного

Если вы путешествуете в одиночку, вам лучше взять место сбоку. Оно более изолировано от других мест и вы можете всю дорогу провести на одном месте, отвлекаясь только на поход в вагон-ресторан.

Что делать, если вы забыли вещи в поезде

Интровертам

Если вы не любите общаться с незнакомыми людьми и не хотите знакомиться с попутчиками, то вам лучше всего выбрать верхнюю боковушку. Там вы сможете есть, смотреть фильмы, читать книги или просто смотреть в окно. Будете делать все, что угодно, и сможете избежать общения с соседями.

Меньше риск травм

В случае резкого торможения поезда гораздо выше риск свалиться с других полок. Так как по инерции люди будут наклоняться против и по ходу движения поезда. Если вы будете лежать и спать на боковой полке, то вероятность упасть будет гораздо ниже, так как ваше тело находится головой в сторону движения.

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