Что делать, если вы забыли вещи в поезде

Если вы забыли свои вещи на вокзале или в поезде, не волнуйтесь, есть высокие шансы их вернуть. Как это сделать? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Первым делом необходимо как можно скорее обратиться к начальнику вокзала. Если вы забыли что-то в поезде и опомнились об этом, когда состав уже ушел, начальник вокзала свяжется с начальником поезда или с одной из станций, которая есть в маршруте. Тогда вашу вещь, если ее найдут, передадут начальнику этой станции. Если нет, то найденные бесхозные вещи передадут из поезда на конечную станцию. Там тоже будет начальник. Совместно с полицейским они осмотрят предмет, например, если это сумка, на безопасность, составят акт, в котором опишут найденную вещь, и затем запишут это в книгу забытых вещей.

Если вы оставили что-то не в поезде, а на станции. Есть два варианта: их украдут, тогда стоит обратиться в полицию, или их передадут начальнику станции. В последнем случае вам повезло, но, чтобы получить свои вещи, нужно будет доказать, что они ваши. Как правило, пассажиров просят подробно описать, что это было. Если это сумка, то, что в ней лежит.