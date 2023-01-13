Мифы о самолетах, в которые верят аэрофобы

Аэрофобией — боязнью самолетов, страдает около 30% людей. Психологи говорят, что это может быть связано с другими фобиями, а также с детскими травмами. Также боязнь перелетов происходит из-за недостатка знаний о самолетах. Некоторые специалисты уверяют: когда человек начинает больше узнавать об устройстве авиалайнеров, он начинает меньше бояться летать.

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Кроме того, аэрофобы верят во многие мифы о самолетах. Например очень популярен миф о том, что самолет разбивается, если у него отказывает один двигатель. На самом деле, это не так. В материале “Рамблера” — главные мифы о самолетах.

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Если один двигатель выйдет из строя, самолет упадет

Один из самых популярных мифов о самолетах, в который верят действительно многие люди. На самом деле, даже если у самолета откажут оба двигателя, он сможет спокойно сесть — идеально, если рядом окажется аэродром. Если нет, то всегда можно приземлиться на поле или на воду.

Дело в том, что самолет летает не благодаря двигателям. Высота, которую он набирает, достигается благодаря скорости и площади самого судна. Чем выше скорость, тем выше будет лететь самолет. Если его скорость уменьшится, он не рухнет на землю, а будет планировать до тех пор, пока не сядет. Посадка может быть жесткой, но для этого существует экипаж, а также инструкция по безопасности.

Если включить телефон, самолет упадет

Миф основан на том, что смартфоны якобы излучают электромагнитные волны и могут сбить всю технику, на которой работает самолет. А теперь стоит еще раз подумать о том, действительно ли один или несколько смартфонов с мобильным интернетом могут что-то сделать с огромной машиной, стоимостью несколько сотен миллионов долларов и весом около 100 тонн? Еще раз задайте себе этот вопрос.

На самом деле, рекомендация о выключении телефонов перед взлетом связана с тем, что некоторые исследователи считают, что сеть может перегрузить системы связи на земле. Однако Федеральная комиссия по связи США уже в 1991 году заявила, что не видит никаких препятствий для телефонов на борту. Тем не менее, для перестраховки рекомендация остается в силе. А после набора высоты большинство авиакомпаний предлагают пассажирам подключиться к интернету на борту.

Лететь нельзя, если идет дождь, снег или молния

Самолет может взлететь в любых погодных условиях. Для безопасности пассажиров рейсы отменяют только в случае сильного ветра или очень плохой видимости. Однако даже если самолет взлетает в снежную бурю, помешать ему может только боковой ветер.